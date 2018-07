Jannike, 14, lyfter mer än sin egen vikt

100 kg!!!!!❤️ Got a new back squat pr! 90 kgs was my previous pr and now I squatted 10 kgs more. Felt awesome! - - - - #herakles #builtbytiainen #weightlifting_girl #weightlifting #olympiclifting #cleanandjerk #snatch #painonnosto #squat #backsquat #lovesquats #finland #finlandssvensk #crossfit #crossfitgirls #crossfitgirl #crossfitespoo #crossfit10k #girlswholift #fitgirls #crossfitkids #crossfitteens

A post shared by Jannike Bäckström (@weightlifting_girl) on Jul 21, 2018 at 3:03am PDT