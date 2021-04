Janne Järvinen kritiserar olympiska kommittén – "Jag fick grönt ljus att fortsätta OS-projektet"

Janne Järvinen riktar skarp kritik mot olympiska kommittén som i onsdags meddelade att Akseli Keskinen ersätter den brottsdömda Järvinen i seglingens Nacra17-klass i OS i Tokyo.

Janne Järvinen säkrade tillsammans med Sinem Kurtbay en finländsk nationsplats till OS i Tokyo i seglingens Nacra 17-klass. Men olympiska kommittén (OK) valde att ändå ta ut Kurtbay och Akseli Keskinen till OS. OK hänvisade till idrottsliga resultat då Järvinen inte valdes.

Den 8 april dömdes Janne Järvinen till två och ett halvt års ovillkorligt fängelse för medhjälp till narkotikabrott och penningtvätt. Tingsrätten ansåg att Järvinen möjliggjort den droghandel som leddes av Janne Tranberg i den så kallade Katiska-härvan.

Nu riktar Järvinen skarp kritik mot OK.

"Jag har hela tiden spelat med öppna kort och varit i kontakt med olympiska kommittén redan för ett år sedan då brottsmisstankarna mot mig blev offentliga. Då fick jag grönt ljus av både toppidrottschefen Mika Lehtimäki och grenansvariga Jani Tanskanen att fortsätta OS-projektet. Inget har ändrats sedan dess. Jag dömdes av tingsrätten i april men domen kommer enligt min mening inte att hålla i hovrätten. Därför är jag oskyldig då domen inte vunnit laga kraft", skriver Järvinen i ett pressmeddelande.

"Olympiska kommittén har ändrat sin åsikt och motiverade beslutet med idrottsliga skäl. Det är ändå anmärkningsvärt att OK inte bara har svaga argument utan också sakfel i sitt beslut från i onsdags. OK meddelade att Keskinens och mina resultat var likvärdiga. Jag har under de fyra senaste åren nästan 200 tävlings- och träningsdagar och över fyra år erfarenhet som seglare på heltid medan Keskinen seglat båten sammanlagt elva månader", skriver Järvinen.

Järvinen lyfter också fram att han jobbat fyra och ett halvt år för att nå OS och säger att OS-platsen inte varit möjlig utan hans insats. Att Keskinen tävlat och tränat med Kurtbay under projektet beror på att Järvinen genomgått två ryggoperationer.

"Jag har försökt föra en aktiv dialog med OK och de var villiga att diskutera med mig för ett år sedan men förra veckan ville de inte alls tala med mig. Jag kommer att föra ärendet vidare till idrottens rättsskyddsnämnd", skriver Järvinen.