Jan Vapaavuori överöst av oroade brev om elever

Distansundervisningen på andra stadiet fortsätter hela februari, beslöt huvudstadsregionens koordineringsgrupp. Men oroande tecken på negativa effekter har fått städerna att utreda om det går att ordna stödjande närundervisning.

– Jag har fått rekordmånga brev från stadsborna som berör just distansundervisningen. Jag har läst dem och tagit in vidden av all oro. Jag tar det allvarligt. Jag tänker särskilt på dem vars föräldrar kanske inte ens orkar skriva, eller dem som knappt orkar oroa sig för sitt mående, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori, då han på torsdagen informerade om förlängd distansundervisning på andra stadiet.

– Många föräldrar berättar om kurser som avbryts, frivilliga språk som avslutas, att lång matematik byts ut mot kort matematik och sedan mot en helt försvunnen motivation, säger Vapaavuori.

Under de senaste veckorna har det kommit in rapporter om negativa effekter av den pågående distansundervisningen i gymnasierna och yrkesskolorna, från föräldrar, lärare och elevvård.

Koordineringsgruppen i huvudstadsregionen, som beslutat förlänga distansundervisningen åtminstone till den 28 februari, vill därför utreda om det går att arrangera trygg närundervisning eller någon slags hybridmodell, för att stödja dem som lider av den utdragna distansskolan.

– Det är än så länge svårt att få fram hårda data kring effekterna, men en färsk siffra jag hörde i går och som förbluffade mig var att antalet avhoppare från yrkesskolorna nästan fördubblats, säger Vapaavuori och tillägger att det i fjol var totalt 1 142 elever som hoppat av yrkesutbildningar i Helsingfors.

En annan effekt är att särskilt de som går första året i andra stadiet inte kunnat utveckla sin studieteknik på det sätt man annars skulle göra.

Under sportlovsveckan kan dagsläger för barn och unga under 20 år arrangeras, förutsatt att man följer samma restriktioner och regler som gäller för barns och ungas fritidverksamhet. Staden ordnar inte läger med övernattning. I lekparkerna kommer det att finnas program under sportlovsveckan, meddelade borgmästaren.