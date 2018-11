Jan Simons från Nykarleby blev tv-tonsättare i Los Angeles – så jobbade han med serierna för NBC, Fox och Amazon

Profil

Jan Simons

Född: 1975 i Nykarleby.

Yrke: Basist, kompositör och musikproducent.

Bor: I Los Angeles.

Verkar: Som tonsättare bland annat i tv-serierna Forever, Pretty Little Liars, Scream Queens, Life In Pieces och This Is Us som sänts på Fox, Amazon Prime och NBC. Driver också en soul- och jazzfestival i Hangö som ordnas för fjärde gången nästa sommar.

Aktuell: Som ledare för bandet på Folktingets svenska dagen-fest på tisdag som sänds i Yle Fem klockan 19.50. På scenen står Tika Sevón Liljegren, Johanna Grüssner, Kasmir, Osmo Ikonen och Emma Klingenberg. Studentkörerna i Åbo framför också ett nytt körarrangemang av sångerskan Baraka May.