Jan Guillou: "Finska staten försöker skrämma journalister till tystnad"

– Ja, därför att de ställer frågan på sin spets. Den svenska regeringen fick bakläxa då de ville införa sin spionerilag mot journalister, för kritiken blev för stark. Och här står Finland inför en liknande uppgörelse.

– Alla spionorganisationer säger alltid att deras förbindelser med deras allierade skadas av journalistik. Och det är sant. Å andra sidan är det ett problem som varenda underrättelsetjänst i hela den västliga gemenskapen har omfattande erfarenhet av, och de har nog stor förståelse för kollegorna som råkar ut för det journalistiska helvetet. Så det är ett mycket tunt och svagt argument.

För Jan Guillou blev IB-affären hans journalistiska claim to fame, men under den senare delen av sin långa karriär har han ändå främst skrivit fiktion – som många gånger sålt i stora upplagor. Nyligen har han avslutat serien Det stora århundradet som följer en släkts öden och äventyr under 1900-talet, medan böckerna om den svenska korsriddaren Arn var en stor framgång vid millenniets början. Hans mesta romangestalt är ändå underrättelseofficeren Carl Hamilton, huvudperson i den tiodelade serien agentthrillrar som publicerades under 1980- och 1990-talet, med ett par spinoffer senare.

Också de här böckerna handlar i hög grad om underrättelseverksamhet och massmedier, och ofta har underrättelseofficeren Hamilton verkat i symbios med journalisten Erik Ponti.

Nu slår de ihop sina påsar igen. Den som dödade helvetets änglar heter boken som utkommer i januari.