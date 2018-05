Jämställdhetsexpert: Dags att göra upp med trånga könsnormer

Profil

Malin Gustavsson

Vem: Vd på egna företaget Ekvalita, som firar tioårsjubileum i dag. Fil.mag. och pol.kand., expert på jämställdhet och likabehandling.

Bor: I Helsingfors, kommer från Åland.

Motto: "I am not interested in an equal slice of a rotten pie" (Ynestra King)