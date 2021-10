James Bond krossar konkurrenterna på de finländska biografernas topplista

Nästan 150 000 personer såg den nya agentfilmen mellan torsdag och söndag.

Den nya James Bond-filmen No time to die går bra på biograferna.

Filmen, som hade premiär i torsdags, hade efter söndagen setts av drygt 149 500 biobesökare.

Enbart under helgen, alltså från fredag till söndag, sågs den av drygt 111 000 tittare.

Helgens tvåa var science fiction-rullen Dune som sågs av cirka 12 400 personer. Det betyder att Dune nu setts av över 100 000 biobesökare sedan premiären i mitten av september.

På tredje plats kom barnfilmen Paw patrol med knappt 11 000 sålda biljetter. Den har nu setts av drygt 71 000 biobesökare.

Ingen annan film lockade över 3 000 tittare under helgen.

Både Bond-filmen och Dune distribueras av SF Studios. Distributionschefen Timo Räisänen är förstås nöjd med att den klassiska agenten får finländarna att lockas till biomörkret.

"Signalerna som vi under helgen fick om fullsatta salonger berättar om glädje och lättnad då kunderna återvänder till den stora, magiska duken. No time to die visar tydligt att finländarna litar på arrangemangen vid biograferna, och att varumärket Bond är klart mer publikdragande än något annat", säger Räisänen i ett pressmeddelande.