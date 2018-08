Jakten på muminmuggen gjorde mig till Stinky – en riktig opportunist

Kära dagbok, 9.8.2018

Stinky, en riktig opportunist, det är jag det. I går kväll var jag mer impulsiv än Lilla My, tänka sig. Muminmamman i mig tyckte den nya muggen såg fin ut och att den skulle passa fint i mitt nybyggda köksskåp (som ännu saknar dörrar). Jag hade tid och möjlighet att åka in till stan mitt i natten och kände mig som muminpappan själv. Att få komma ut på äventyr! Det var på tok för länge sedan sist. Dessutom skulle det nog vara ett rätt behagligt äventyr, att köa en stund en varm och fuktig sommarnatt.

Kön var lång. Jag ställde mig snällt som ett mumintroll i ändan av den, vid Kalevagatans hörn. Det kändes som en elektrisk laddning i luften då hela raden av tystlåtna hattifnattar plötsligt började röra sig, på en gång. Ofattbart långsamt gick det. Det hördes rykten om att nätbutiken låg nere. Jag undrade ifall Snorken för tillfället var mer stressad över funktionen i kassan eller över nätbutikens haveri.

Efter halvannan timme tänkte jag att det nog vore dumt att köpa bara en… säkert har något råddjur jag känner missat tillfället… Snorkfröken kanske kunde få en som gåva… undrar om någon hemul skulle vara färdig att betala någon slant mer för att få den i sin samling. Efter tre timmars väntan stod jag längst fram i kön. Jag kom för mugg i singularis, men. Vad tror du att det hände sen? Väl hemma somnade jag lyckligare än Sniff.

En bra bit in på förmiddagen vaknade jag till efterdyningarna av orkanen. Hela världen var uppochner. Inte bara för att Klippdassen hunnit äta upp mina skosnören innan hon kommit i väg till dagis, utan också för att det sprang filifjonkor och stora homsor omkring på alla håll och ville få tag på muggar. Då föll mina ögon på den lilla pyramiden av små papplådor som jag prydligt radat upp på salongsbordet, före jag gått och lagt mig natten innan. Jag hörde genast hur dyormarna började krypa upp genom golvbrunnen i badrummet. Snabbt nappade jag datorn under armen, sprang in i sovrummet, rullade ihop mattan för dörrspringan och gömde mig under täcket.

Fy vad det var mörkt på nätet. Fullt med olyckliga misor som satt och grät floder. Dronter som visade bilder på nattens och morgonens fångst och gärna sålde en eller två för ett tiofaldigt pris. Mymlor som deltog i allehanda lotterier med utlovade prismuggar. Och Gaffsor som var så förbannade att Tofslan och Vifslan knappt vågade visa sin lycka över att de kommit över en mugg. Men vad skulle jag ta mig till? Hur skulle mina några få lådor räcka till för ställa allt till rätta, jag önskade jag kunde få tag på Trollkarlen. Men vem ska trösta Knyttet med att säga ungefär, vårt internet gör alla mycket värre än de är.

Då kom jag att tänka på att Too-Ticki nog säkert känner många som skulle bli lyckliga av en mugg, dessutom kanske någon som bor alldeles nära. In på den superlokala lokalgruppen på facebook. "Här kan du få en mugg till ett skäligt pris om just din mugg kommit bort i all oreda. En snäcka för muggen och två stenar för besväret" Så fick det bli. Kommersen gick som en dans, jag kunde höra hur spökvagnen dundrade vidare i fjärran allt medan högen på bordet blev mindre.

Medan vi satt och drack kvällste med Snusmumriken och funderade över varför allting gått som det gick kom det sista skruttet efter sin mugg. Hon var så glad, för hennes moster i Kotka hade beställt en mugg av henne, vilket hon nog också sagt åt sin syster, för att hon själv var på semester och den hade hon alldeles glömt bort att inhandla.

Snusmumriken sa att det nog egentligen var lite synd om Mårran. Hon är kall och opersonlig, men hon hade väl tänkt att det skulle vara något folk skulle tycka om, det där med att ha till salu ett begränsat antal muggar under bara några timmar. Och är det inte det som är det fina med skattjakter. Att ibland råkar man bara hitta något gammalt som någon tappat bort och ibland får alla söka på en gång. Dessutom finns det ju hur många andra fina muggar som helst och saften smakar bra ur dem alla, speciellt ur de som är lite kantstötta. Huvudsaken är att alla får syltsmörgås efteråt.

...

Tänk att vi på Toves födelsedag fick uppleva en riktig dag i Mumindalen, den dalen som finns i böckerna. Den där allting inte alltid går som planerat, där figurerna har olika konstiga egenheter som inte alltid är så lätta att förstå och orka med. Men tillsammans blir vi just den dal som beskriver oss mer träffsäkert än någon ankdamm någonsin kommer att göra.