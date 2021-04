Jakten på lyssnarnas sommarpratare startar: Har du en berättelse att dela med dig av?

Fram till den 18 april kan vem som helst som har en berättelse att dela med sig av skicka in sitt bidrag. Knappt en vecka senare presenteras de fem kandidater som i år tävlar om titeln lyssnarnas sommarpratare.

Precis som tidigare år kommer Svenska Yle och producenten Parad Media att under sommarens gång erbjuda en rad sommarprat att lyssna på i solstolen, på stranden eller under bärplockningen i skogen.

I år fyller konceptet lyssnarnas sommarpratare 10 år, och även detta år söker Parad Media efter kandidater från hela Svenskfinland som har en berättelse de vill dela med sig av.

Fram till den 18 april kan personer som är intresserade av att bli lyssnarnas sommarpratare sända in sitt bidrag. Bidraget ska vara ett högst två minuter långt ljudklipp där det tydligt framkommer vilken slags berättelse man vill beröra lyssnarna med. Sommarprataren behöver inte ha svenska som modersmål, men sommarpratet ska vara på svenska.

Thomas Lundin är en av redaktörerna bakom sommarpraten. Han fungerar även som den ansvarsperson som tillsammans med lyssnarnas sommarpratare ska se till att på bästa möjliga vis få tankarna och känslorna till pappers och vidare förmedlade ut till en stor lyssnarskara.

– Alla 35 sommarpratare får en egen redaktör som hjälper en med allt kring sommarpratet, så man står absolut inte ensam med det stora uppdraget. De övriga sommarpratarna utser vi, men lyssnarnas sommarprat ska lyssnarna själva välja, säger Lundin.

Enligt Lundin finns det inga idéer som är för dåliga eller dumma att skicka in. Lyssnarnas sommarpratare kan berätta om vad som helst, säger han.

– Många har kanske en bild av att sommarpratet måste handla om en kris man gått igenom men så är det inte alls. Man kan likväl berätta om en häftig resa eller något alldagligt man varit med om.

Lundin betonar ändå att man bör vara redo att lägga ner en hel del tid på uppdraget ifall man skulle bli den utvalda.

– Det tar vanligen flera veckor att skriva och ordna allt kring ett sommarprat, så man ska vara redo att jobba för det, säger han.

Lundin betonar också att jakten på lyssnarnas sommarpratare inte handlar om att privatpersoner ska nominera kandidater de anser att skulle lämpa sig för uppdraget.

– Varje år är det många som missförstått och som skickar in långa listor på kandidater de vill nominera till lyssnarnas sommarpratare. Vi tar gärna under hela årets gång emot tips om övriga sommarpratare, men för att bli lyssnarnas sommarpratare måste man nominera sig själv, säger Lundin.

Personer som är intresserade av att bli lyssnarnas sommarpratare ska spela in ett högst två minuter långt ljudklipp där ens berättelse presenteras och skicka det till sommarpratare@yle.fi. Har man inte möjlighet att spela in kan man även ringa numret 019-233501 och läsa in texten.