"Jag oroar mig för vad destruktiva gräl om vacciner gör med Europa"

Stormningen av kongressen i USA påverkade både presidentens och talmannens budskap då de öppnade årets riksmöte.

USA:s president Joe Biden sade i sitt tal då han svors in att han vill leda "med exemplets makt, inte med makt som exempel". President Sauli Niinistö citerade honom i sitt tal i riksdagen då han öppnade årets riksmöte.

Men inför de aktuella EU-debatter som väntar i riksdagen, om EU:s återhämtningspaket och om regeringens EU-politiska redogörelse, gjorde han en bro till sin oro över EU:s exempel, och för att det nu kommer en tid då det söks en ny maktbalans i Europa.

– Vi kan själva påverka hur Europa agerar. Vi kan stärka det europeiska exemplets makt, och öka Europas betydelse i en föränderlig värld. Ensamma eller splittrade är de europeiska länderna svagare än tillsammans och eniga. Därför oroar jag mig för vad den pågående coronakrisen med sina destruktiva gräl om vacciner kommer att göra med Europa. När Storbritannien samtidigt slutgiltigt har lämnat Europeiska unionen och ledningen i Tyskland snart kommer att bytas, söker man nu också en ny maktbalans inom Europa. Vi får hoppas att det snart blir ordning i leden. Ett svagt exempel har få följare, sade Niinistö.

Han säger att fallet kring den ryska oppositionsprofilen Aleksej Navalnyj dessutom orsakar ytterligare spänningar mellan Europa och Ryssland. Men att bara proklamera räcker inte nu, utan man måste agera så att det åstadkommer förändring, säger han.

– När våra egna åsikter vilar på en stark grund innebär dialog inte att vi gör avkall på dem. Att föra en dialog är ett tecken på styrka. Det är inte alltid möjligt att påverka motparten, men utan dialog är det ännu svårare. Det ligger också i vårt intresse att även Europeiska unionen för en rak och rättfram dialog med Ryssland.

På den positiva sidan nämner Niinistö signalerna om en fortsättning på vapenkontrollavtalet New Start.

Både presidenten och riksdagens talman Anu Vehviläinen talade om risken för uppvigling, och att hårda ord leder till våldsamheter, i kölvattnet efter stormningen av den amerikanska kongressen på trettondagen.

– Talet är vårt viktigaste verktyg. Därför har vi folkvalda ett särskilt stort ansvar för den finländska debattkulturen. Alla finländare från barn till pensionärer följer hur vi talar. Vi ger exempel, skapar norm för vad som är ett lämpligt beteende, säger Anu Vehviläinen.

Hon nämner det lagpaket som EU bereder, vars avsikt är att reglera de digitala jättarna och ansvaret för spridning av skadligt eller olagligt innehåll.

– Som riksdagsledamöter får vi inte vara styrda av sociala medier, troll och mem. Av oss, om någon, krävs kritisk läsning och en förmåga att identifiera vad som är sant, vad som är provokation och vad som är direkt lögn.

Niinistö sade att "inte heller Finland är immunt mot denna fara" då han beskrev stormningen av kongressen och hur människor följt med strömmen.

– Vi har nåtts av nyheter om brott som lett till brutala mord, situationer där en grupp ungdomar löpt amok och gett sig på ett offer. I värsta fall har politisk fanatism lett till mordförsök, och vi har redan sett allvarliga symtom på detta i form av personangrepp och störande beteende i samband med offentliga tillställningar, säger Niinistö.

Under de gångna veckorna har bland annat tidigare statsminister Juha Sipilä (C) blivit fysiskt attackerad utanför riksdagen, och på ett virtuellt Centermöte kom det in personer som avbröt, trakasserade och ropade rasistiska slagord.

– Den onda spiralen av uppvigling och fanatism måste brytas genast i början. Det gäller att tänka själv. Då finns det inte rum för uppvigling till hat och våld. Då leder exemplets makt mot det bättre, säger Niinistö.

Vehviläinen säger att tilliten till samhällets funktion måste bevaras, och att ledamöterna ska skilja mellan juridik och politik och bevara maktens tredelning.

– Med tanke på samhällets funktion och trovärdighet är det viktigt att vi själva litar på grundlagen – på dess bestämmelser och dess anda.