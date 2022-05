"Jag är trött på alla fasader"

Årets Arvid Mörne-pris gäller poesi, och första pris går till musikern Cim Dahlles diktsvit om missbruk. Dikterna kom till under en kväll hemma vid köksbordet på Åland.

Jag tittar på andra för att dricka i rätt tempo

För om jag själv får välja skulle jag redan vara uppe på borden

med flaskan i hand och röka med någon främling i kostym

som jag skulle förakta men ändå prata intresserat med

Fasaden ska hållas för att inte visa min fylla

Så skriver Cim Dahlle i Att bygga svärta, en av dikterna i sviten Havets kvarnar som belönas med första pris i årets Arvid Mörne-tävling. Enligt prismotiveringen tecknar dikterna "en alkoholistvardag med blandmissbruk, bakfyllor, AA-möten, återfall, pengabrist och en avgrundsdjup ensamhet".

– Det handlar om missbruk och alla fasader som omger oss. Jag är allmänt trött på att det ska vara så fint och mycket fasader, ingen lägger upp bilder på bakfyllan på Instagram. Man ska vara så hälsosam, inte äta socker, men att gå på krogen och supa är socialt accepterat, säger Cim Dahlle.

Till yrket är hon musiker och kock. När hon mellan åren 2015 och 2019 var ute och turnerade med Malmöbandet The Headlines använde hon dödtiden till att gå en skrivarlinje på distans vid Österlens folkhögskola i Sverige. Just nu håller hon på att färdigställa en novellsamling på samma tema som i de prisvinnande dikterna.

– Varje story kretsar kring ett ämne som finns överallt i samhället: döden, missbruk och misshandel i förhållanden – ämnen som många är obekväma att prata om. Men det är inte så deppigt och mörkt som det låter, utan skrivet med humor och värme, karaktäriserar hon novellerna som hon hoppas få utgivna.

När Arvid Mörne-tävlingen i dikter utlystes i höstas slog hon sig ner vid sitt köksbord hemma i Sund på Åland och "knåpade ihop" dikterna på samma tema som i novellerna under en kväll. Hon har deltagit två gånger tidigare i tävlingen med noveller utan att placera sig, men med dikterna blev det första pris på 5 000 euro.

– Det beror på. När jag väl kommer i gång med saker går det undan.

28-åriga Cim Dahlles väg till poesin har gått via rocklyriken och inom den genren är Caj Karlsson, Thåström och Patti Smith favoriter. Själv spelar hon gitarr, sjunger och skriver text och musik i sitt contrypunkband Cim Dahlle & The Damage Done som just blivit klara med sin senaste skiva som släpps i höst.

– Jag har ansett att jag inte har koll på vad poesi är, och även om jag hållit på och skrivit har jag inte låtit det synas och ta plats. Men det ska bli en ändring på det nu, säger hon.

Arvid Mörne-tvälingen riktar sig till finländska medborgare som ännu inte fyllt trettio. 137 bidrag skickades in till året tävling som gällde dikter.

Andra pris på 3 000 euro går till journalisten Jorunn Lavonius från Åland för en chattspråksliknande svit där Michel Foucault, Donna Haraway och SJ:s kundtjänst fungerar som samtalspartner. Modersmålsläraren Henrika Biström från Åbo får tredje pris på 2 000 euro för en diktsvit med orwellska drag om en tillvaro där berättelser är förbjudna och poesi ett beroende.

Hedersomnämnande går till modersmålsläraren Amanda Aumanen från Vasa för en diktsvit om utforskande, nattliga äventyr och natur. Även flöjtisten Stella Michael från Hyvinge får ett hedersomnämnande för sin diktsvit om sorg där instrumentet fungerar som livlina.

Prisjuryn bestod av författarna Jonas Ellerström och Karin Erlandsson samt av HBL:s tillträdande litteraturredaktör Ylva Perera.