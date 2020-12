”Jag är stolt över att Ryssland är först med att vaccinera”

I Ryssland är vaccinet mot corona ett patriotiskt projekt. Stoltheten är stor då man nu börjar vaccinera mot covid-19 med det inhemska vaccinet Sputnik V. Men i praktiken är bara en begränsad grupp kallad. HBL var med då sjukvårdspersonal och lärare blev vaccinerade i Moskva.

– Lättnad. Det var det första jag kände när jag hörde att vi äntligen har ett vaccin mot corona. Jag slapp äntligen rädslan för att dö, jag slapp utsätta vårdpersonalen för fara. I våras var vi tvungna att skicka folk till jobbet, trots att vi visste att riskerna var stora – att vi i vissa fall sände folk i döden.

Chefsläkaren Maria Sokolova på Poliklinik nummer 191 i nordöstra Moskva är allvarlig. Sedan ler hon under munskyddet.

– Jag är stolt över att Ryssland står i främsta ledet när det gäller coronavaccinet. Och vi är redo att hjälpa andra länder!

Ryssland inledde coronavaccineringen i lördags, än så länge bara i Moskva. 170 kliniker i staden vaccinerar personer ur riskgrupper med det rysktillverkade vaccinet Sputnik V. President Vladimir Putin har lyft fram att hans egen dotter ställde upp som testperson för vaccinet. Själv låter Putin dock än så länge bli att vaccinera sig, och han är inte den enda.

När vaccineringarna inleddes var det meningen att endast riskgruppen – vårdpersonal, lärare och socialarbetare – skulle delta. Men enligt ryska BBC tar klinikerna emot även personer utanför riskgruppen. Orsaken är troligen att det annars blir för få som vaccinerar sig.

Många inom rysk vårdpersonal vägrar att låta vaccinera sig eftersom de inte litar på Sputnik V. Vaccinet har tagits fram i mycket snabb takt och inte testats lika omfattande som de övriga internationella vaccinerna.

– Jag är inte rädd. Jag tror att vi i Ryssland har det bästa vaccinet. Det är inte vem som helst som har tagit fram det utan väldigt kompetenta och resursstarka forskningsinstitut, säger sjuksköterskan Jelena Arajeva. Hon tillhör de första som låter vaccinera sig denna onsdag morgon på poliklinik nummer 191.

Det är Nationella forskningsinstitutet N. Gamalei som har tagit fram Sputnik V. Vaccinet har testas på 16 000 personer och enligt forskarna är dess effektivitet 95 procent. Som en jämförelse testade det amerikanska läkemedelsföretaget Pfizer sitt vaccin på 30 000 personer.

Chefsläkaren Maria Sokolova viftar bort frågan om hur säkert det ryska vaccinet är, med tanke på att det har testats mindre omfattande än övriga internationella vacciner.

– Vilka internationella vacciner? Vad jag vet är det bara vi som har börjat vaccinera. Det finns ingenting att jämföra med.

Storbritannien började vaccinera den 8 december. Ryssland hann före med tre dagars marginal, vilket knappast är någon slump. Det är en prestigefråga för Kreml att kunna säga att man är först i världen.

Ett problem i Ryssland är en växande vaccinskepsis. Antivaccinrörelsen är stor och den omfattar även läkare och vårdpersonal.

– Jag har inte lagt märke till något sådant problem. Jag leder en stor poliklinik, totalt 230 000 invånare är inskrivna hos oss. Den vanligaste frågan folk ställer oss är: När ska ni börja vaccinera oss? Människor frågar förstås om vaccinet är säkert, det gör man alltid när man ska bli injicerad. Men för dem är det ännu viktigare att få immunitet och slippa oroa sig för vad som kan hända om de blir smittade med corona, säger Maria Sokolova.

Alla patienter som HBL talar med har fått sms i förväg om att de erbjuds en frivillig möjlighet att vaccinera sig. De har registrerat sig på nätet och fått en tid då de ska dyka upp på polikliniken. Där genomgår de en tio minuter lång läkarundersökning. Om allt är som det ska får de sin injektion.

– Vi ser till att patienterna kommer olika tider så att det inte blir någon folksamling där viruset kan spridas. Vi vaccinerar bara personer mellan 18 och 60 år som inte har några kroniska sjukdomar. Gravida och ammande kvinnor är uteslutna, säger chefsläkare Maria Sokolova.

Trots dessa ansträngningar uppstår en folksamling i alla fall – på grund av mediebevakningen. Till den här kliniken har Moskva stad bjudit in ett tiotal ryska och internationella medier för att närvara vid vaccineringen. Ryssland vill gärna få ut budskapet att man är före resten av världen när det gäller att skapa immunitet mot corona.

– Det är klart att jag är stolt över att bo i ett land som klarar av det här. Vi hoppades hela tiden på att det snart skulle komma ett vaccin. Hur ska vi annars leva? säger sjuksköterskan Jelena Arajeva efter att hon har fått sin första dos.

– Jag är säker på att väldigt många vanliga medborgare går och vaccinerar sig så snabbt de kan. De vill inte heller bli sjuka, säger hon.

Sputnik V består av två doser, som ges med 21 dagars mellanrum. De ryska läkemedelsföretagen har haft problem med produktionen av dos nummer två, vilket innebär att det just nu bara finns 500 000 vaccindoser i lager i Ryssland, enligt Meduzas källor. Några massvaccineringar är det därför inte frågan om – Ryssland har 144 miljoner invånare.

Antalet coronasmittade i Ryssland är just nu 2 569 126. Ryssland ligger på fjärde plats i världsstatistiken, efter USA, Indien och Brasilien. Ryssland har producerat två olika vacciner mot corona och ett tredje är på väg. Det vaccin som nu används är Sputnik V, som har tagits fram av Nationella forskningsinstitutet N. Gamalei. Enligt institutet är vaccinet effektivt till 95 procent. Just nu är vaccineringen i Ryssland inte särskilt omfattande. Formellt är det bara riskgrupper som vaccineras. Enligt BBC:s uppgifter har totalt 100 000 personer i Ryssland vid det här laget vaccinerats, inklusive vårdpersonal, lärare och personer ur Putins närmaste krets.

Chefsläkaren Maria Sokolova säger att hon aldrig har hört talas om någon brist på dos nummer två.

– Det har jag ingen information om. Vi är redo att ta emot alla patienter. Vår personal är redan vaccinerad.

Coronasituationen i Ryssland just nu är mycket allvarlig. Ryssland ligger på fjärde plats globalt i antalet smittade och kurvan stiger. Sankt Petersburg och Moskvaområdet är värst drabbade.

Enligt Aleksandr Belov, guvernör i Sankt Petersburg, är staden just nu mycket nära en total nedstängning. De nuvarande åtgärderna, som sattes in först i november efter att smittan började stiga igen, verkar ha kommit för sent. Både i Moskva och i Sankt Petersburg är det munskyddstvång i kollektivtrafiken. I Moskva måste restauranger och barer sluta med bordsservering klockan 23.

I Sankt Petersburg, som nu hotar att bli proportionellt den största smitthärden i Ryssland, är reglerna ännu strängare. Restauranger och barer måste stänga klockan 19. Mellan 30 december och 3 januari får de inte hålla öppet alls. Det här har lett till en ny rörelse i Ryssland, som något missvisande kallas "covid-oppositionen". Till Komsomolskaja Pravda säger en restaurangägare öppet och i eget namn att både han och många andra öppnar upp på nytt efter 23, när polisen har avslutat sin kontroll. Hundra restaurangägare i Sankt Petersburg har offentligt meddelat att de vägrar hålla stängt över nyår.

Ute i de ryska regionerna har man kämpat hela hösten med alltför få vårdplatser. Många patienter har fått ligga i korridoren eller placerats i undermåliga utrymmen. Mycket tyder på att även storstäderna, som har mer resurser än regionerna, kan få stora problem med antalet sjukhusplatser.

Behovet av vaccin är med andra ord enormt i Ryssland just nu. Men det kommer i praktiken att ta flera månader innan vaccinet kan börja delas ut till hela befolkningen.

– Jag är trött på att ha det som det är nu. Därför har jag nu vaccinerat mig. Efter mig kommer nästa. Och så blir världen frisk! Det hoppas jag i alla fall, säger ögonläkaren Jekaterina Skudina efter att hon har fått sin vaccinering på kliniken i Moskva.

– Att bara sitta hemma går inte. Nu har de hittat en utväg. Jag är stolt över att vara bland de första som blir vaccinerade.