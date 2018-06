Ja till ny chans för ensamkommande i Sverige

Runt 9 000 ensamkommande unga kan lämna in en ny ansökan om att få stanna i Sverige för att studera. Sveriges riksdag har sagt ja till den omstridda lagen som ger en ny chans till dem som råkat ut för långa handläggningstider och annars skulle ha behövt lämna landet.

Regeringen fick stöd av Vänsterpartiet och Centerpartiet för att få igenom de tillfälliga reglerna i riksdagen. Röstsiffrorna blev 166 mot 134 och som väntat var det tre ledamöter från Liberalerna och tre från Kristdemokraterna som bröt partilinjen och röstade för regeringens förslag. En centerpartist valde att lägga ned sin röst.

De ensamkommande som vill lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd måste ha registrerat sin första asylansökan senast den 24 november 2015, det datum då den rödgröna regeringen höll presskonferens om att man tillfälligt skärper asyllagen och lägger den på EU:s miniminivå.

De måste också ha varit under 18 år när de kom, men ha fått vänta så länge på besked från det svenska Migrationsverket att de hunnit fylla 18 under handläggningstiden. När lagen träder i kraft den 1 juli har de fram till den sista september på sig att lämna in en ny ansökan.

Förslaget bedöms kosta 70 miljoner euro i år, men sammanlagt blir kostnaden 290 miljoner euro de tre närmaste åren, enligt regeringen.

Förslaget har varit omdebatterat från början och orsakade konflikt och utdragna förhandlingar mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet innan de kunde enas om ett gemensamt förslag. Det möttes sedan av en störtskur av kritik från olika remissinstanser. Hårdast var kritiken från Lagrådet som konstaterade att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas".

Centerpartiet valde därefter att splittra den borgerliga Alliansen – i opposition – och släppa igenom förslaget i riksdagen. Centerledaren Annie Lööf anser att det är ett dåligt utformat förslag men lät de humanitära aspekterna gå före.

– De medmänskliga konsekvenserna blir alldeles för stora om vi stoppar det här förslaget.

2015 kom omkring 35 000 ensamkommande barn och unga till Sverige, andelen är proportionellt sett bland de högsta i Europa. Till Finland kom 3 000 ensamkommande under samma period.