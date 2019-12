Emil Iversen Iversen: "Sveriges enda chans är Gunde"

Det är två decimerade svenska skidlag under söndagens världscupstafett i Lillehammer.Enligt Norges Emil Iversen kan de svenska herrarna glömma att fajtas i toppen.– Sveriges enda chans är om de kastar in Gunde Svan, Johan Olsson och Per Elofsson i laget, säger Iversen till Expressen.