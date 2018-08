Minister vill säga upp kontraktet med motorvägsbolaget och ge 150 miljoner euros böter

Italienska politiker försöker reda ut vem som bär skulden för katastrofen i Genua. Inrikesminister Salvini antyder att EU:s budgetregler har förhindrat nödvändiga investeringar i infrastruktur. Regeringspartnern Femstjärnerörelsen riktar i sin tur in sig på privatiseringen av vägunderhållet.

I strålkastarljus har sökandet efter överlevande pågått hela natten kring den kollapsade Morandibron i Genua. Inrikesminister Matteo Salvini bekräftar att antalet döda har stigit till 38.

– Vi har just nu 38 bekräftade dödsfall och några saknas fortfarande, säger han enligt nyhetsbyrån AFP.

Både ett oväder och pågående arbeten kan ha bidragit till katastrofen. Men experter talar också om att bron – som designades av den hyllade Riccardo Morandi på 1960-talet – kan ha varit dåligt konstruerad. Och dagen efter olyckan har de politiska utspelen tagit fart.

Salvini, partiledare för främlingsfientliga och EU-skeptiska Lega, var snabb att peka finger mot EU och unionens budgetregler. Medlemmarnas budgetunderskott får inte överstiga 3 procent. Han antydde att EU:s restriktioner kan försätta italienares liv i fara.

– Om yttre begränsningar hindrar oss från att satsa på säkra vägar och skolor, så väcker det verkligen frågan om det är rimligt att följa dessa regler. Det får aldrig bli en avvägning mellan finansiella regler och italienarnas säkerhet, sade han på en pressträff enligt Bloomberg.

Under onsdagsmorgonen kom också de första kraven på avgångar, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. På Facebook skriver transport- och infrastrukturminister Danilo Toninelli från Femstjärnerörelsen (M5S) att "de som bär ansvar för denna oförsvarliga tragedi måste straffas". Ministern kräver först och främst att hela ledningen för det privata företaget Autostrade per l'Italia ska avgå. Företaget sköter driften och underhållet av Italiens motorvägar, inklusive motorvägen A10 som gick över den kollapsade bron. Han säger även att regeringen överväger att säga upp kontraktet med Autostrade per I'Italia och ge dem böter på 150 miljoner euro.

"Om de inte klarar av att underhålla våra motorvägar så kommer staten att göra det" skriver Toninelli och riktar även kritik mot lokala och regionala myndigheter.

Hans eget parti har dock själva hamnat under lupp. Det har framkommit att M5S listade ett planerat underhåll av den drabbade bron som ett av flera infrastrukturprojekt som kunde skrotas ifall kostnaderna överskred nyttan av satsningen. Dessutom har information på partiets hemsida tagits bort efter olyckan. På den borttagna sidan hävdade partiet att påståenden om tekniska fel i brokonstruktionen var "rena sagorna", rapporterar Politico.