Israel i offensiv mot Gazaremsan

Israel har inlett en offensiv med markstyrkor mot Gazaremsan, uppger israeliska militären. Även flygvapnet deltar i offensiven. Våldsspiralen fortsätter därmed att öka i hastighet.

"Israeliskt flyg och markstyrkor genomför ett anfall i Gazaremsan", skriver den israeliska militären (IDF) i ett kort uttalande strax före midnatt svensk tid. Ett par timmar senare förtydligar man att inga soldater har gått in i Gazaremsan.

Utöver det är lite känt kring offensiven, men israeliska myndigheter uppger för nyhetsbyrån Reuters att det bland annat handlar om artillerield från Israels sida av gränsen.

Arméns talesperson Jonathan Conricus säger enligt nyhetsbyrån AFP att landet är förberett för olika scenarier, där en markoffensiv är ett.

Från Gazaremsan har det fortsatt avfyrats raketer mot Israel under natten. Det har även kommit raketer in över Israel från Libanon.

Israel har mobiliserat militärt vid gränsen mot Gazaremsan den senaste tiden, sedan en väpnad konflikt brutit ut i regionen med kraftig raketbeskjutning från Gazaremsan och israeliska flygattacker i Gaza. Enligt myndigheterna i Gaza har över 100 personer dödats sedan i måndags och omkring 500 skadats. I Israel uppges sju personer ha dödats under samma tid.

I takt med att konflikten trappats upp har Israel förberett för att genomföra en markoffensiv i Gazaremsan, som styrs av islamiströrelsen Hamas, terrorstämplad av bland annat EU.

En risk om Hamas störtas är att Gazaremsan kastas in i en utdragen konflikt, med ett ledarskapsvakuum, där Israel tvingas stanna kvar.

Den israeliska armén väntade med anfallet till strax efter midnattslaget lokal tid, då ramadans avslutning hade firats av muslimer.

På torsdagen drogs permissioner för israelisk militär in, och försvarsminister Benny Gantz bad på torsdagskvällen israeliska armén att kalla in 9 000 reservister. De soldater som kallas in tillhör främst stridande förband och kommandocentraler.

Tidigare under dagen rapporterades att 7 000 reservister kallats in, soldater som tillhör enheter för luftförsvar samt medicinsk personal, skriver Times of Israel.

Den svårnavigerade och riskabla stadsmiljön i staden Gaza i Gazaremsan har gjort att Israel genom åren oftast har dragit sig för att anfalla på andra sätt än via luften. Men bland annat under Gazakriget 2014 gick markstyrkor in.