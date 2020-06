Isolering hjälper George RR Martin skriva

George RR Martin hoppas på att vara klar med sin nästa bok i Sagan om is och eld-serien nästa år, skriver han i ett blogginlägg.

Pandemin har lett till att han isolerat sig i en stuga och tillbringar långa dagar med skrivande och han har på ett par veckor blivit klar med tre kapitel.

"Men nej, det här innebär inte att boken kommer att bli klar i morgon eller publicerad nästa vecka", tillägger han, och säger att annat var det 1999, då han kunde skriva i genomsnitt 150 manussidor i månaden.

Han har skrivit på mastodontprojektet The winds of winter, som den engelska titeln lyder, sedan 2011. Det är den sjätte av sju planerade böcker, som tv-serien Game of thrones bygger på.

Det är inte första gången som George RR Martin kommer med en uppskattning av när boken ska vara färdig, förra året hoppades han vara klar den här sommaren.

Han har tidigare skrivit han att de två avslutande böckerna antagligen kommer att vara på totalt 3 000 manussidor innan de är färdiga, och att bokserien kanske inte kommer att sluta på riktigt samma sätt som tv-serien.