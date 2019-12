Ishockeyligans chockerande verklighet: En hjärnskada var femte dag

I samband med att Panu Mieho stängs av fyra matcher och Taavi Vartiainen fem matcher för sina tacklingar mot motståndarnas huvud presenterade spelarfacket dyster statistik från ligan.

Ishockeyligan bestraffade Ilvesspelaren Panu Mieho med fyra matchers avstängning och Pelicansspelaren Taavi Vartiainen med sex matchers avstängning för deras tacklingar i huvudet under tisdagens ligaomgång.

Avstängningarna är i linje med ligans tidigare domar men kan ändå ses som lindriga med tanke på att motståndarna skadade sig och med stor sannolikhet drabbades av hjärnskador.

Spelarfackets verksamhetsledare Jarmo Saarela säger i en intervju för Yle Urheilu att hjärnskador är mycket vanliga i ishockeyligan.

– För fem-sex år sedan räknade vi med att det skedde cirka 60 hjärnskador per säsong det vill säga en per ligaomgång. Nu uppskattar jag att siffran är cirka 50 per säsong, säger han.

Ishockeyligans säsong håller på från 12 september till 2 maj (om det spelas sju finaler). Det betyder att ligasäsongen håller på i 233 dagar eller 33,3 veckor.

50 hjärnskador på 33,3 veckor ger 1,5 hjärnskador per vecka eller en hjärnskada var fjärde eller femte dag.

Det är en fruktansvärd siffra som vittnar om att ishockeyn som sport och ligan som organisation har ett enormt problem.