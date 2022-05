Ishockey-VM just nu: Finland i klar ledning mot Storbritannien

Finland har en klar ledning över Storbritannien i mittperioden i fredagens match i ishockey-VM.

I onsdags åkte lejonen på sin första förlust i hemma-VM då Sverige tog hem segern med 3–2 efter straffar.

Då lejonen ställs mot Storbritannien på fredag riktas blickarna mot Miro Heiskanen och Esa Lindell som anslutit till VM-laget. NHL-backarna får en mjuklandning i turneringen då de spelar i matcherna mot Storbritannien och Österrike – gruppens på förhand sett två sämsta lag.

Niklas Friman gav Finland ledningen i matchen efter knappt sju minuters spel då hans skott studsade i mål via en brittisk skridsko.

Det tog inte länge för Miro Heiskanen att presentera sig för den finländska hockeypubliken., Heiskanen är landets främsta offensiva back och han har tagit en stor roll i Dallas Stars i NHL. I inledningen av matchen mot Storbritannien visade han varför.

Han snurrade upp de brittiska backarna rejält direkt i sina första byten och spelade strax efter Frimans ledningsmål fram Valtteri Filppula till ett jätteläge som lejonkaptenen inte kunde utnyttja.

Juuso Hietanen satte 2–0 – också det via en brittisk spelare – i tiden 11.38.

Nästa gång Filppula fick chansen missade han inte. Mikael Granlund skicka en puck in framför det brittiska målet som Filppula styrde in till 3–0 knappt sju minuter in i andra perioden.

Ett par minuter senare stod det 0–4 på tavlan då Joel Armia satt pucken i mål då han kom ensam med den brittiska målvakten Ben Bowns.