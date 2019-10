IS växer igen – "Det finns bara dåliga alternativ nu"

– Om bara ett fåtal av de 11 000 IS-krigsförbrytare som finns i de kurdiska lägren lyckas ta sig ut har vi ett mycket farligt läge, säger Mellanösternexperten Bitte Hammargren.– EU har flytt sitt ansvar, anser forskaren Johanna Vuorelma.

I helgen rapporterades flera hundra IS-anhängare ha flytt från läger i norra Syrien, där de bevakats av det kurdiska självstyret – så många som 800 enligt uppgifter från de kurdiska myndigheterna. Flykten följer på attacker från de turkiska styrkorna, som trängt in i nordöstra Syrien för att upprätta en så kallad säkerhetszon sedan USA gett grönt ljus och dragit sig undan.

I jättelägret al-Hol finns 70 000 personer som flytt då IS sista fäste föll, och av dem uppskattar kurdiska myndigheter att ungefär 30 000 är IS-anhängare, enligt nyhetsbyrån TT. Men mindre läger finns också på annat håll, som i Ain Issa där kvinnor och barn uppges ha flytt under helgen.

– IS har gjort utbrytningar och omgrupperar sig nu. Situationen är mycket allvarlig. IS har ett välutvecklat nätverk och stort kapital som är placerat på olika håll i världen, och de har stridsvana. Den nya situationen stärker dem, säger Bitte Hammargren, Mellanösternanalytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut i Stockholm.

Då den kurdiska SDF-milisen koncentrerar sina resurser på att försvara sitt område kan IS göra fritagningar från fångläger.

– Det är en så kaotisk situation som uppstått just nu att det är svårt att se var regionen kommer att landa, säger Hammargren.

Tidigare har IS haft sovande celler, men nu har de också aktiva celler. Och de kommer säkert att försöka skapa sig ytterliga nya fickor, tror Hammargren.

– Jag tror att IS kommer att vänta med att återta territorium i Syrien just nu, men det finns stor risk att de utför nya svåra terrordåd på många olika håll i världen.

Under söndagen blev det klart att SDF-milisen ingått en överenskommelse med den syriska regimen, som har skickat styrkor till gränsområdet för att bistå SDF-milisen med att stoppa Turkiets framryckningar. Regimstyrkorna hade under måndagen gått in i staden Tel Tamer i landets nordöstra delar, rapporterar statliga medier enligt TT.

Att SDF och den syriska regimen nu gör gemensam sak är en ny vändning, men överraskar inte Hammargren.

– Ryssland och Assad-regimen vill förhindra en federal stat i Syrien med kurdiskt självstyre. Kurdiska ledare säger att de haft att välja mellan att böja sig eller bli slaktade, och att de väljer överlevnad. Men det har ett politiskt pris, säger Hammargren.

Under måndagen kom EU:s utrikesministrar överens om ett gemensamt uttalande om att "EU fördömer Turkiets militära agerande som allvarligt underminerar stabiliteten och säkerheten i hela regionen". Ett eventuellt vapenembargo ska diskuteras vidare i slutet av veckan, och några länder – däribland Finland – har redan stoppat sin vapenexport till Turkiet.

Forskaren Johanna Vuorelma vid Tammerfors universitet, som forskat bland annat i Turkiets utrikespolitik, är inte imponerad av EU:s insatser hittills.

– Då EU och Turkiet ingick avtalet om att begränsa flyktingströmmen till Europa vid den turkiska gränsen 2016 försatte sig unionen i en mycket svag position i förhållande till Turkiet. Det stod helt klart redan då att Turkiet kan använda avtalet till att idka utpressning på EU, och det har man gjort också tidigare, säger Vuorelma.

Förra veckan hotade den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan EU-länderna med att öppna portarna för 3,6 miljoner flyktingar ifall EU ställde sig kritiskt till den turkiska offensiven.

– Visst är det viktigt att fundera på ett vapenembargo, men det löser inte problemet med att avtalet binder EU:s händer. EU både ser svagt ut och är svagt. Det är en mycket exceptionell situation både etiskt, politiskt och ekonomiskt.

Ur en etisk synvinkel fyller avtalet knappast andan i internationella människorättsavtal, anser Vuorelma, men politiskt är det svårt att ändra på det. Därmed är EU Turkiets gisslan.

– Med tanke på ekonomin är Turkiet också en viktig handelspartner för EU, men handelssanktioner är inte aktuella även om vissa länder föreslagit det. Turkiet har ju alltid flyktingkortet.

Bara en vecka efter att den turkiska offensiven inleddes har redan 130 000 civila i norra Syrien tvingats lämna sina hem, meddelar FN:s samordningsorgan för nödhjälp OCHA och varslar samtidigt för att den siffran kan komma att stiga till 400 000. Också Johanna Vuorelma tror att den nya situationen kan innebära ännu fler flyktingar och fullskaligt krig vid den turkisk-syriska gränsen.

– Det finns bara dåliga alternativ nu. Och EU:s händer är bundna.

Att hotet från IS igen växer borde inte ha kommit som någon överraskning för de europeiska länderna, anser hon.

– Det är intressant att EU inte kommit till någon lösning då det gäller de europeiska IS-anhängarna i lägren, fastän största delen av de rättslärda säger att de minderåriga familjemedlemmarna måste bistås och misstänkta IS-krigare utredas. EU har helt klart flytt sitt ansvar, och inte heller Finland har tagit en aktiv roll. Nå, nu ser det ut som om de här personerna blir fria i alla fall, och också Europas säkerhet hänger ihop med vilket säkerhetshot de är. Det här hade ju varit helt förutsägbart, säger Vuorelma.

Bitte Hammargren är inne på samma linje då det gäller EU:s ansvar för de europeiska IS-anhängarna.

– De europeiska regeringarna har velat skjuta frågan ifrån sig och hålla den kvar i ett instabilt Mellanöstern. Den attityden kan slå tillbaka. Europa måste göra mer för att lagföra IS-förbrytare, att tro att det kan göras på ett territorium som inte ens är en stat är en illusion, säger Hammargren.