IS nya skepnad i Afghanistan – växer i regionen

IS Khorasan har målats ut som talibanernas största fiende i Afghanistan. Men i takt med att fundamentaliströrelsen trycker undan terrorgruppen ökar antalet attacker i grannlandet Pakistan – och de blir allt blodigare. – Det går inte att beskriva deras grymhet med ord, säger Basheer, som leder talibanernas kamp mot IS.

Basheer var en ung talibankrigare som knappt lämnat tonåren när terrorgruppen IS tog över hans by i östra Afghanistan för snart åtta år sedan. Extremisterna samlade ihop bybor med koppling till talibanrörelsen och dödade dem, ofta genom halshuggning, medan deras familjer tvingades se på.

Basheer flydde och levde gömd under åren som följde, när IS kontrollerade flera områden i Nangarhar-provinsen. Under tiden steg han i rang hos talibanerna.

Nu är han känd som "Basheer ingenjören" och har rollen som talibanernas underrättelsechef i östra Afghanistan, genom vilken han samordnar kampen mot IS. Han har inte glömt de hemskheter som utspelade sig i hans ungdom, hemma i Kot-distriktet i norra Nangarhar.

– Jag kan inte beskriva deras grymhet med ord. Vad du än kan tänka dig, så har de gjort värre än så, säger han till nyhetsbyrån AP, nu i sitt hemkvarter i Nangarhars regionhuvudstad Jalalabad.

Ända sedan den hårdföra och fundamentalistiska talibanrörelsen tog makt över Afghanistan för åtta månader sedan har gruppen skrutit om sin framgång i att trycka undan IS, vars regionala gren kallas IS Khorasan eller IS-K. Men terrorrörelsen har då expanderat i grannlandet Pakistan, som drabbats hårt av en ökad mängd attacker under den senaste tiden.

I nordvästra Pakistan går det att se IS Khorasans frammarsch på moskéväggen i Peshawar, där synliga spår av en självmordsbombare fortfarande finns efter en attack i början av mars då 60 shiamuslimer dödades medan de bad. Enligt IS var självmordsbombaren en afghan från Kabul.

I slutet av mars hade Pakistan drabbats av 52 extremistattacker, att jämföra med 32 under samma period förra året. Attackerna har också blivit blodigare. 155 personer dog under årets första tre månader, jämfört med 68 förra året, enligt Pakistanska Institutet för Fredsstudier (PIPS), en oberoende tankesmedja som kartlägger våldsbejakande extremism i Pakistan. IS-K har tagit på sig de värsta dåden.

I Afghanistan verkar anfallen ha minskat något, men IS-K anses fortfarande utgöra det största säkerhetshotet för Afghanistan och talibanerna, som slagit tillbaka med sin sedvanliga hårda hand gentemot terrorgruppen. I oktober och november vittnade afghaner om hur kroppar hängde från träd i områden där IS rapporterats ha stor närvaro, Nangarhar och närliggande Kunarprovinsen. Det var IS-medlemmar, sades det.

– Vi har kontroll över alla de områdena . . . Just nu kanske det finns några kvar som gömmer sig inomhus, men de har inte kontroll över något område. Det finns inget Daesh (IS), säger Basheer.

Till IS Khorasans nackdel har talibanerna långtgående erfarenhet i gerillakrigföring. IS-K har ingen strategi eller taktik som inte talibanerna redan känner till, enligt Basheer. Med tanke på talibanernas stora inflytande över småbyar och moskéerna där finns det inte mycket utrymme för IS att rekrytera, anser vissa analytiker.

IS har inte längre kontroll över något territorium, till skillnad från rörelsens storhetstid under 10-talets första hälft, då man kontrollerade tillräckligt med mark för att upprätta ett terrorkalifat. Men sedan dess har rörelsen vuxit som terrororganisation. Vissa experter anser att IS förvandlats till en gränslös terrorgrupp, mer flytande och därmed också mer svårkontrollerad.

Enligt en FN-rapport från i februari uppskattas IS-K ha 4 000 stridande. IS "åtnjuter mer frihet nu än under någon annan period senaste tiden", står det i rapporten.

Enligt Amir Rana, vd för PIPS, försöker IS-K skapa spänningar mellan Islamabad och Kabul. Pakistanska myndigheter ser fortfarande pakistanska talibanrörelsen som sitt huvudsakliga hot. Naivt, enligt Rana. IS-attackerna kommer antagligen bara att öka, säger han.