IS har gett kvinnor aktiv roll

Drygt 1 000 kvinnor från Västeuropa har anslutit sig till IS i Syrien och Irak. Kvinnornas andel är 10–18 procent.

Från Finland har 80 vuxna åkt enligt Skyddspolisen, och av dem är en femtedel kvinnor – i jämförelse alltså en större andel. Resandet skedde främst åren 2012–2016.

IS så kallade kalifat föll vintern 2019. Familjer till IS-krigare flyttades då till läger, det största av dem i al-Hol i Syrien.

I al-Hol har det funnits 11 kvinnor och ett trettiotal barn från Finland. Fyra kvinnor med barn har återvänt och två föräldralösa barn har tagits hem av finska myndigheter.

I Finland följer Skyddspolisen med 390 så kallade målpersoner som kan utgöra en terrorrisk. Största delen är radikalislamistiska aktörer. "I Finland finns betydande stödverksamhet för terrorism, vilket visar sig i form av finansiering och spridande av ideologi", skriver Skyddspolisen i sin färska lägesrapport.

64 kvinnor dömdes för terroristbrott med jihadistiska motiv i Europa 2018. Åren 2014–2018 var kvinnor delaktiga i 33 terrorattacker som antingen genomfördes eller planerades men kunde förhindras.

Källor: Skyddspolisen, boken Karavaanin sotapolku – näkökulmia jihadismiin och International Centre for the Study of Radicalisation.