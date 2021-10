Is har bildats i Bottenviken flera veckor tidigare än normalt

Isbildningen till havs började tidigare än vanligt, uppger Meteorologiska institutet.

Det har bildats is på havsytan i de nordligaste delarna av Bottenviken, rapporterar Meteorologiska institutet. Is har observerats i vikar och vid stränder i bland annat Torneå och svenska Kalix. Dessutom finns is längre söderut i Uleåborgstrakten.

Vanligtvis sker den första isbildningen i Bottenviken först under den andra eller tredje veckan i november, uppger Meteorologiska institutet.

"Huruvida dessa isar stannar kvar till slutet av isvintern eller smälter bort beror på hur vädret utvecklas", säger Jouni Vainio, sakkunnig vid Meteorologiska institutet, i ett pressmeddelande.

Enligt Vainio tyder institutets långtidsprognoser inte på att vintern skulle bli exceptionellt kall i år.

Under hösten ger Meteorologiska institutet ut uppdaterad information om issituationen till havs på måndagar och torsdagar. En karta över isläget publiceras på institutets webbplats.