IS: Anne Berner lämnar Vallila

Vallila Interiors huvudägare och den tidigare trafik- och kommunikationsministern Anne Berner jobbar inte längre på Vallila, skriver Ilta-Sanomat. Vallila ingår numera i bolaget Manna & Co.

Anne Berner skriver i ett e-postmeddelande till Ilta-Sanomat att beslutet att ta sig an nya uppgifter i arbetslivet var hennes eget och att övergången skedde i gott samarbete med Mannas vd Mikko Koponen. Att Berner lämnat Vallila i samförstånd med övriga ägare och beslutsfattare i Manna & Co bekräftas också av övriga i ledningen som IS talat med.

Koponen uppger att Berner till en början jobbade som direktör i Manna, men lämnade bolaget på eget initiativ för ett par månader sedan. Han uppger för IS att det inte ligger någon dramatik i att Berner avgick. Hon blir kvar som ägare i Manna.

I maj meddelade familjen Berners Vallila Interior, Makia och Finlayson med dotterbolaget Reinon & Ainon att de grundar ett gemensamt holdingbolag, Manna & Co, men att de kommer att fortsätta att arbeta som separata företag. Ägarna i Manna & Co är ägarna till de företag som ingår i det nya bolaget. Den största enskilda andelen på drygt 38 procent äger Finlaysons ägare och Mannas styrelseordförande Risto Voutilainens Vouti-Invest med drygt 38 procent av aktierna. Investin Vouti äger ytterligare nästan 6 procent av Manna.

Ägarstrukturen i Manna skapades genom att ägarna till de företag som ingår i företaget lade in både aktier och kapital.

Sedan Manna grundades i maj har Manna tagit steget vidare från att vara ett holdingbolag och börjat slå samman funktionerna hos de företag som ingår i bolaget. Det gäller till exempel alla stödfunktioner såsom administration, logistik, marknadsföring och försäljning. Varumärkena förblir ändå separata. Huvudkontoret flyttar till Vallila Interiors huvudkontor i Sörnäs.

Då Manna grundades i maj sade Anne Berner till HBL att hon såg det nya bolaget som någonting bra. Viktigt var att alla företag inom Manna är ekonomiskt starka vart för sig, det ger det nya bolaget en möjlighet att starta ur en stark position, ansåg Berner. Mannas pro forma-omsättning är till en början 90 miljoner euro och företaget sysselsätter 350 personer. Siktet är ställt på tillväxt.

– Vi vill utveckla någonting nytt, mycket kommer att vara digitalt även om vi inte överger de fysiska affärerna heller, sade Berner till HBL i maj.