Ironman Tallinn blir en prövning för arrangörerna

Ironman Tallinn blir det första stora triathlonevenemanget sedan i våras. Magnus Riska är en av ett par hundra finländare som deltar på lördag.

Covid-19-pandemin har tvingat tävlingsarrangörerna att inställa alla stora maratonlopp, cykellopp och triathlon. Ironman Tallinn är det första stora, internationella triathlonevenemanget sedan i mars.

Det är 914 anmälda till lördagens fulldistanslopp, 3.8 km simning, 180 km cykling och 42 km löpning. 142 av dem är finländare. Till halvdistansloppet, 1.9 km simning, 90 km cykling och 21 km löpning, är det 927 anmälda, av vilka 32 är finländare. Det är många som tagit chansen att delta i vad som kan bli det enda Ironman-loppet på den här halvan av jordklotet år 2020.

En av dem som ska delta i lördagens fulldistans är Magnus Riska, 57. Det blir hans sjunde fulldistanslopp sedan premiären i Frankfurt 2012.

– Man har slitits mellan hopp och förtvivlan under sommaren, då tävling efter tävling har blivit inhiberad. Jag förstår dem som haft det svårt med motivationen, men jag har tränat som vanligt. Jag har egentligen haft mera tid än vanligt att träna, då alla tjänsteresor blev inställda från och med våren, säger Riska, som är stiftsdekan vid domkapitlet i Borgå stift.

Han hade ursprunligen tänkt tävla i Ironman Tahko 8 augusti, men fick flytta sin anmälan till Tallinn, då Finlands första Ironman-lopp blev flyttat till nästa år. Riska ville helst ha ett lopp redan i år. I oktober flyger han nämligen med sin fru Gunilla Riska till Etiopien, där han ska jobba med missionsarbete minst ett par år framöver.

– Jag ville ha ett lopp före avresan. Jag vet inte hur jag kommer att hinna träna, fast vi troligen är i Finland nästa sommar, säger han.

Tävlingsarrangörerna har vidtagit en rad åtgärder för att förhindra smittspridning. Registreringen, inlämning av utrustning och starten har koordinerats så det inte bildas långa köer någonstans. Kroppstemperaturen mäts på alla deltagare. Ingen som har feber får delta. Deltagare från högriskländer måste uppvisa ett negativt covid-19-test taget inom 72 timmar före sin avresa, samt vara redo för ett nytt covid-19-test då de anlänt. På förhand har deltagarna fått fylla i formulär om sitt hälsotillstånd.

– Jag inbillar mig att framtida Ironman-arrangörer är mycket intresserade av att se hur det kommer att fungera i Tallinn. Jag får åtminstone känslan av att de verkligen ansträngt sig, säger Riska.

Riska har förut tävlat på full distans i Frankfurt, Barcelona, Kalmar och Tahko. I sommar har han hunnit med några kortare träningslopp.

Hans PB på full distans är 11.29. Han skulle inte ha något emot att förbättra det i Tallinn, där cykelrutten är snabb, men löpningen i Tallinn lite långsammare. Simningen sker i sjön Harku.

– Jag har som mål att gå under elva timmar. Enligt väderprognosen blåser det 5 meter per sekund under dagen och regnar lite under eftermiddagen. Ju längre man hinner utan regn så desto bättre, säger Riska.