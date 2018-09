Iron Maiden-stjärnan som började proffsprata och landade i Karleby

Iron Maidens sångare Bruce Dickinson håller en föreläsning om hur man ska göra kunder till fans. Om någon får ett svar på den frågan förblir oklart. Alla får däremot historier om flygplan och anekdoter från hans snart 40 år långa karriär.

Utgångsläget är nästan absurt. Bruce Dickinson – den 60-årige rocklegenden som uppträtt med Iron Maiden på världens finaste och största arenor – ska hålla föredrag i Karleby på en scen som till vardags är en gymnastiksal.

Att han hamnat här är ändå inte så konstigt. Efter att ha läst hans biografi är det lätt att konstatera att Bruce Dickinson är en man som aldrig vill sakta in – nästa utmaning väntar alltid bakom hörnet. På 1980-talet tröttnade han på rockstjärnelivet och började fäktas. I ett skede höll han brittisk landslagsklass. 1994 gjorde han en spelning i Sarajevo mitt under pågående krig. På 2000-talet blev han flygkapten.

– För att vara framgångsrik måste man alltid vara nyfiken. Lika nyfiken som ett barn som vill veta som händer då man prövar på något nytt, säger Dickinson i paneldiskussionen som avrundar seminariet Kipinä Kokkola där han deltar tillsammans med mentaltränaren Melina Niemi och paraolympiern Toni Piispanen.

Bruce Dickinson är inte den första Iron Maidensångaren som besöker Karleby. Hans föregångare i den engelska heavymetaljätten, Paul Di'Anno, gjorde två spelningar på en liten pub i staden i Mellersta Österbotten för ungefär tio år sedan. Första gången gick showen hem hos ett femtiotal i publiken. Då Di'Anno, som brottades med missbruk redan 1981 då han sparkades från Iron Maiden, några månader senare körde exakt samma show och skämt för samma publik utan att verka medveten om att han varit där tidigare, var det inte lika roligt längre.

Dickinson är betydligt skarpare. Han är proffspratare sedan några år tillbaka. Det som han uppenbarligen allra helst pratar och skriver om är flygplan i allmänhet, och flygande i synnerhet. Han fick sitt första flygcertifikat på 1990-talet och har sedan dess varit på lönelistorna på flera olika flygbolag då Iron Maiden haft uppehåll. Och då Maiden inte har uppehåll, utan turnerar, är det givetvis Dickinson som flyger bandet från en världsdel till nästa.

– Jag fick ta ut oavlönad ledighet från jobbet för att turnera med Maiden.

Som pratare går Bruce Dickinson också på autopilot. Temat för hans föreläsning är "Turning customers into fans". Under några minuter i början tangerar han ämnet, men sedan drar han upp ankaret och resten är i stort sett ett referat av hans biografi What does this button do? från 2017. Och det är väldigt underhållande.

– Min tyske förläggare ville inte godkänna boktiteln, den gick inte att översätta till tyska. Ingen i det landet förstår varför någon skulle vilja trycka på en knapp utan att veta vad som händer.

Bruce Dickinson har däremot ett stort behov av att trycka på olika knappar för att se vad som händer näst. Han driver numera ett företag, Cardiff Aviation, som bland annat underhåller passagerarplan och utbildar piloter. Han har skrivit ett filmmanus och varit radiovärd för flera olika program på BBC. I något skede har han också hunnit med ölbryggning. På senare år har han engagerat sig i ett företag som bygger luftskepp. I en bisats nämner han något om rymdturism.

I sin biografi återkommer Bruce Dickinson ständigt till uttrycket "theatre of the mind" (fritt översatt: sinnets teater) – hans hjärna startar projektorn och han börjar se saker som måste förverkligas, sånger som ska sjungas och historier som ska berättas. Och det är kanske därför Bruce Dickinson befinner sig i Karleby en eftermiddag i september. För att sinnets teater ska hållas i gång behövs det hela tiden en scen att stå på och någon som vill lyssna.