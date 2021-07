Iron Maiden släpper nytt album

Heavy metal-bandet Iron Maiden släpper sitt sjuttonde studioalbum i september.

– Vi är alla väldigt glada över detta album, säger sångaren Bruce Dickinson till rockmagasinet Louder.

Albumet, som har titeln "Senjutsu" innehåller tio låtar, däribland den nyligen släppta singeln "The writing on the wall".

– Vi spelade in det tidigt 2019, under en paus i "Legacy"-turnén, så att vi kunde maximera vårt turnerande och ändå förbereda ett snyggt skivomslag och göra en speciell musikvideo, säger Bruce Dickinson.

Omslaget har samurajtema, efter en idé av basisten Steve Harris.

– Låtarna är väldigt varierade och några av dem är rätt långa. Det är också en eller två låtar som låter rätt annorlunda från vår vanliga stil, och jag tror att Maiden-fans kommer att bli överraskade – på ett bra sätt, hoppas jag, säger Dickinson.

Albumet, som spelades in Guillaume Tell-studion i Paris, släpps den 3 september.