Irlands sjukvård kan slås ut av cyberattack

Den irländska sjukvårdsmyndigheten HSE stängde på fredagen av sina it-system för att försöka begränsa skadan av en omfattande cyberattack. Attacken, som tros vara utförd av ett kriminellt nätverk, kan få svåra konsekvenser för sjukvårdsapparaten.

– Det är en väldigt sofistikerad attack, inte bara ett vanligt angrepp. Det påverkar alla våra nationella och lokala system som används i all vår kärnverksamhet, säger myndighetschefen Paul Reid till public service-bolaget RTE.

Det rör sig om en så kallad ransomwareattack ? eller utpressningsattack ? där angriparen krypterar måltavlans information och sedan begär en lösesumma för att låsa upp den.

Landets e-minister Ossian Smyth säger att de tror att ett kriminellt nätverk ligger bakom attacken.

– Det här är inte spionage. Det var en internationell attack men dem som ligger bakom är bara ett cybernätverk som är ute efter pengar, säger han om det inträffade.

Ingen lösesumma har ännu utkrävts.

Runt om i landet har icke-akuta patientbesök ställts in. Sjukvårdsutrustning påverkas inte, däremot försvåras planerad vård när information inte är tillgänglig.

– Vår främsta oro är patientsäkerheten och vi väntar på testresultat, laboratoriedata, som behövs för att hantera vården, säger onkologen Seamus O'Reilly på universitetssjukhuset i Cork till RTE.

De pågående vaccinationerna påverkas inte av attacken.

– Vaccinationsprogrammet fortsätter lyckligtvis, det är ett separat system, säger Paul Reid.

It-systemet kommer gradvis att öppnas igen under helgen, men det kan komma att dröja längre än så innan det är tillbaka i full kapacitet – något som kan få svåra konsekvenser, varnar sjukvårdsmyndigheten HSE.

– Om detta fortsätter även under måndagen så kommer vi att vara i en riktig knipa och kan komma behöva ställa in besök. Men just nu kan vi inte komma åt patientlistor för dem som har läkarbesök, så vi vet inte till vilka vi ska skicka återbud, säger HSE-chefen Anne O'Connor.