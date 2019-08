Irans utrikesminister dök upp på G7-mötet – blygsam enighet om Iran men större om Ryssland

G7-ledarna har inte lyckats enas om det omstridda kärnenergiavtalet med Iran som USA lämnade i fjol. Men Frankrikes president Emmanuel Macron ska på egen hand fortsätta att föra samtal med Teheran.Den iranske utrikesministern Mohammad Javad Zarif anlände till Biarritz på söndagen, enligt hans talesperson.

På flera områden är de politiska skillnaderna mellan ledarna omfattande – handelsprotektionism och klimatförändringar är några av dem. Och kring Iran är det fortfarande långt kvar till en samsyn kring kärnenergiavtalet och om de sanktioner som USA har infört mot landet.

– Vi hade en diskussion i går om Iran och det ledde till att vi kunde etablera två gemensamma linjer: Ingen G7-medlem vill att Iran har kärnvapen och alla medlemmar i G7 vill ha stabilitet och fred i regionen, säger Emmanuel Macron, som understryker att han inte har något formellt mandat från G7-länderna vad gäller samtal med Teheran.

Tidigare hade en presidentkälla uppgett att ledarna gett Macron ett sådant mandat.

Den franske presidenten betonar dock att han själv avser att fortsätta föra en dialog med Iran.

– Det finns ett budskap från G7 om våra mål och att vi delar dem är viktigt. Det undviker splittring som i slutänden försvagar alla, säger presidenten till tv-kanalen LCI.

Donald Trump utesluter inte att även USA agerar.

– Vi kommer att ta vår egen kontakt. Man kan inte stoppa människor från att prata. Om de vill prata kommer de att prata.

Irans utrikesminister Mohammad Javad Zarif anlände med flyg till Biarritz på söndagen. Han ska under G7-mötet fortsätta de samtal som tidigare påbörjats med Macron, skriver hans talesperson på Twitter.

G7-ledarna är enligt diplomatkällor även överens om att det är för tidigt att åter integrera Ryssland och återgå till en G8-gemenskap.

– G7-ledarna stöder en förstärkt samverkan med Ryssland (men). . . det är för tidigt för en återintegrering, sade en diplomatkälla.

Rapporter har också kommit om sprickor mellan ledarna under det pågående G7-mötet, något som den amerikanska presidenten Donald Trump avfärdade under söndagsmorgonen. När mötet gick in på sin andra dag i franska Biarritz sade sig Trump komma väl överens med sina allierade i väst och på frågan om de övriga ledarna har kritiserat handelskriget mellan USA och Kina svarar han:

– Nej, inte alls. Det har jag inte hört.

"Innan jag kom till Frankrike rapporterade de falska och vidriga nyheterna att relationerna med de övriga sex länderna inom G7 är mycket spända, och att de två dagarna av möten kommer att bli en katastrof", skriver Trump på Twitter.

"Vi har mycket bra möten, ledarna kommer mycket bra överens, och ekonomiskt klarar sig vårt land utmärkt", fortsätter han.

Dock har politiska skillnader i hur man ser på handelsskydd, klimatförändringarna och Iran förmörkat upptakten till mötena i Biarritz.

Trump själv anlände till Frankrike bara timmar efter det att handelskriget mellan USA och Kina eskalerat ytterligare – ett handelskrig som oroar världsmarknaden. Presidenten har också hotat Frankrike, själva värden för mötena, med att införa tullar på franskt vin "som de aldrig tidigare varit med om", om landet inte slopar sin digitala skatt på amerikanska teknikjättar.

EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk, som också medverkar vid G7-mötet, varnade för att EU kommer att svara om Trump gör verklighet av sitt hot.

– Detta kan bli det sista tillfället att återställa vår politiska gemenskap, sade Donald Tusk till reportrar i Biarritz på lördagen.

Förutom ekonomin handlar G7-mötet om klimatet och åtgärder för att minska skogsbränderna i Amazonas. Kärnenergiavtalet med Iran är ett annat aktuellt och omstritt ämne. Dessutom vill Macron att ledarna för de olika länderna ska diskutera frågor kring demokrati, jämställdhet och utbildning.