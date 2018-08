Iran stämmer USA – kräver sanktionsstopp

I dag lämnar Iran in stämningsansökan gentemot USA för sanktionerna mot Iran som landet hävdar bryter mot ett avtal som USA och Iran ingick 1955.

Stämningen lämnas in till Internationella domstolen (ICJ) i Haag och USA förväntas att svara under morgondagen. Ett beslut från ICJ ska sedan komma inom en månad men domstolen som är tänkt att lösa dispyter mellan FN:s medlemsländer har ingen rätt att framtvinga några ändringar och vid några tillfällen, bland annat av just USA, har domstolens beslut helt enkelt ignorerats.

Bakgrunden till stämningen är att USA meddelade att landet drar sig ur det så kallade Iranavtalet från 2015 och därmed återinförde sanktionerna mot Iran. Detta innebär konkret att bland annat internationella företag som bedriver affärer med Iran hotas av sanktioner.