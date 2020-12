Iran kallar upp ambassadörer efter EU-kritik

EU har retat upp Iran. Enligt landets utrikesdepartement är EU:s fördömande av avrättningen av regimkritikern Ruhollah Zam ett "oacceptabelt ingripande" i Teherans angelägenheter, rapporterar den statliga iranska nyhetsbyrån Irna.

Efter att aktivisten och journalisten Ruhollah Zam avrättats på lördagen fördömde EU handlingen "å det skarpaste". Nu har Tysklands Iranambassadör Hans-Udo Muzel kallats upp av iranska utrikesministeriet.

Även den franska ambassadören har uppmanats att inställa sig, enligt Irna, efter att Frankrikes utrikesministerium kallat avrättningen "en barbarisk och oacceptabel handling".

Zam, som fick asyl i Frankrike efter att ha flytt hemlandet, levde länge i exil i Paris. Där gjorde han sig ett namn genom att starta nyhetskanalen Amadnews, vilket gjorde att han bjöds in som expertröst i västliga medier.

Förra året, under en resa till Irak, lyckades Irans regim under oklara former få Zam till landet och i oktober 2019 meddelades att han gripits. Han dömdes till döden i juni, bland annat för påstått spioneri för Frankrikes räkning och för att ha underblåst våld under de regimkritiska protester som skakade Iran 2017.

Även flera människorättsorganisationer har fördömt avrättningen.