Irak ska hämta migranter från Belarus

Irak ska hämta medborgare som tagit sig till Belarus, där migranter i flera dagars tid suttit fast vid gränsen på grund av den konflikt som uppstått mellan Belarus och de kringliggande EU-länderna.

Ett flygplan ska på torsdag hämta migranterna, meddelar den irakiska regeringen som understryker att det hela bygger på frivillighet. Enligt myndigheter vill 571 irakiska medborgare som befinner sig vid gränsen återvända.

"Irak kommer att ordna ett första flyg för de som önskar återvända frivilligt från Belarus", säger Ahmed al-Sahaf, talesperson för Iraks utrikesdepartement, till irakisk tv.

Den regelbundna flygtrafiken mellan Bagdad och Minsk avbröts i augusti. Men problemet ligger i att många migranter kunnat ta sig till Belarus genom att först åka till andra länder, som Turkiet, Qatar, Förenade Arabemiraten och Egypten, enligt al-Sahaf.

Belarus statliga flygbolag Belavia meddelar samtidigt att personer från Syrien, Irak, Yemen och Afghanistan inte längre ska tillåtas borda plan till Minsk från Förenade Arabemiraten. I Turkiet meddelade luftfartsmyndigheten i fredags att irakier, syrier och yemeniter inte tillåts flyga till Minsk.

Liknande beslut har tagits från flera flygbolag, efter påtryckningar från EU som hotat med att förbjuda de som transporterar migranter till Belarus från att landa i andra EU-länder.

Tusentals migranter och flyktingar befinner sig just nu vid gränsen mellan Belarus och Polen i hopp om att ta sig in i EU. Under flera kalla nätter har människor sovit utomhus och minst elva personer har dött, enligt hjälporganisationer. Polen har utlyst undantagstillstånd vid gränsen och skickat dit omkring 15 000 soldater.

"Vi vill inte ha någon konflikt vid vår gräns. Det är bara till skada för oss", kommenterar den belarusiske ledaren Aleksandr Lukasjenko, enligt den den statliga nyhetsbyrån Belta.

EU och många oberoende bedömare beskriver krisen som helt och hållet regisserad av Lukasjenko, som har ett horn i sidan till EU efter att ha belagts med sanktioner på grund av det iscensatta presidentvalet i fjol och det brutala våld mot demonstranter som följde.