Såsom alla vet vid det här laget och som HBL rapporterat om (10.8) presenterade IPCC sin nya rapport AR6 i måndags. För de som följt klimatfrågan under de senaste åren presenterades inget överraskande och man kunde ha förutsagt det mesta. Liknande dystopiska prognoser för framtiden har IPCC alltid kommit med och vi har alltid haft 10-20 år på oss att vända trenden. Men under de 30 år som IPCC gett ut sina rapporter har inget katastrofalt inträffat. Varför skulle denna rapports förutsägelser vara något bättre?

Efter att ha bläddrat en del i SPM (Summary for Policy Makers) samt TR (Technical Summary) och utan att gå in på detaljer har jag följande observationer.

Man hänvisar till extremväder och extremhändelser, men all statistik, även IPCC:s egen, ger vid handen att det inte blivit värre och att ingen ökning skett. Inte i antalet stormar eller deras energiinnehåll (NOAA), regnmängder (NASA, climdex.org), bränder (globalfiredata.org) eller klimatrelaterade dödsfall (International Disaster Database). Enligt University of Alabama i Huntsville (UAH) visar satellitmätningar av temperaturen ingen ökning sedan 1998 och att hävda, som det har gjorts av somliga, att det inte på 100 000 år varit lika varmt som nu är totalt fel och vilseledande då det under denna mellanistid varit varmare minst ett halvt dussin gånger, som mest för 5 000-8 000 år sedan då det var drygt två grader varmare än nu. Och föregående mellanistid för cirka 100 000 år sedan var drygt två grader varmare än den varmaste perioden under vår mellanistid. Om vi nu skall tro på vetenskapen vill säga.

Alla skräckprognoser bygger på datormodellanalyser och då har man främst använt den mest extrema modellen, RCP8,5 (Representative Concentration Pathway 8,5), som IPCC själv har sagt att aldrig kan inträffa. Det intressanta i sammanhanget är, att IPCC:s vetenskapsmän nu själva har börjat betvivla att man kan lita på deras modeller då de erkänner att deras nya AR6-modeller är "överhettade" och därför alltför alarmistiska. "Det har stått klart för oss under de senaste åren att vi inte kan undvika att erkänna detta" säger Gavin Schmidt, chef för Nasa Goddard Institute for Space Studies (GISS), till den välrenommerade tidskriften Science i en artikel (27.7). Schmidt fortsätter att "resultatet blir siffror även för händelser i närtid som är galet skrämmande – och helt fel".

Det här faktumet har bland annat doktor Roy Spencer, pionjären för satellitmätningar vid UAH, konstaterat och poängterat redan för länge sedan. Varför har då IPCC i alla fall gått vidare med sin rapport om man känt till detta redan ett par år? Konsekvensen är i alla fall att den här rapportens prognoser följaktligen bygger på helt otillförlitliga modeller och rapporten kan därmed omgående avfärdas, såsom gjorts av bland andra professorerna Fritz Vahrenholt i Tyskland och Judith Curry och Roger Pielke Jr. i USA.

diplomingenjör, Gotland

Svar Rune Lundgren skriver att inget katastrofalt har inträffat på 30 år, men bortser från de klimatrelaterade naturkatastrofer och väderextremer som skördat miljontals människoliv och som lämnat ännu långt fler människor utan hem, mat eller vatten. En färsk studie beräknar att över 9 procent av de globala dödsfallen de senaste 20 åren, fem miljoner dödsfall om året, kan tillskrivas väderextremer.

IPCC:s senaste rapport visar att väderextremerna har blivit både fler och intensivare, och att den trenden kommer att fortsätta i takt med att atmosfärens koldioxidhalt ökar.

Färsk forskning visar också att de modeller IPCC har använt tidigare har lyckats förutspå den närmaste framtidens utveckling rätt väl. De modeller som har gett dåliga resultat har förkastats till förmån för bättre versioner. I de modeller IPCC tillämpar i AR6 är osäkerhetsspannet klart smalare än förut (HBL 11.8).

journalist