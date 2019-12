Invecklade koreografier till kända låtar blir trender på Tiktok

Tiktok var sociala mediet på allas läppar under 2019. Tiktok är en plattform för att dela korta personliga videor och följa trendiga nätfenomen.

Tiktok grundades 2016 i Kina under ett annat namn, ett år senare grundades Tiktok för en global marknad. Senare samma år köpte Tiktok upp sociala mediet Musica.ly. Musica.ly fungerade främst som en plattform där användare kunde skapa sina egna korta musikvideor till kända låtar genom att mima med i låtarna och göra koreografier.

HBL går igenom de största sociala medierna. Syftet är att förklara plattformarna för dem som är osäkra på hur de fungerar och undrar varför folk använder dem. Vi tittar på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat och Tiktok. Andra populära sociala medier är Whatsapp, Youtube, Linkedin, Pinterest, Flickr och Telegram.

Tiktok fungerar lite enligt samma princip. Användare mimar med i kända låtar och gör koreografier, men de skapar också personliga videor och olika komedier och parodier. Videorna kan vara upp till 60 sekunder långa. Vissa låtar och koreografier blir snabbt trender på Tiktok när många användare använder dem. De senaste Tiktoktrenderna hittar man i sökfunktionen på Tiktok-appen.

Tiktok jämförs ofta med sociala mediet Vine, som stängdes ner 2017. Också på Vine skapade användarna nämligen korta komedivideor.

Största delen av Tiktokanvändarna globalt är mellan 16 och 24 år. Överlag talar man om Tiktok som de ungas nya favorit bland sociala medier.

Ingångssidan på Tiktok är ett öppet flöde där alla offentliga videor som laddats upp av användare kan ses. Populära videor, alltså sådana som har många gillamarkeringar och kommentarer visas högre i flödet. Det finns också ett flöde där det visas videor som laddats upp av användare som man följer. Man kan följa vem som helst. Ifall man har sin profil inställd så att det går att leta upp ens profil i sökfunktionen kan andra användare följa en.

På profilsidan kan man ställa in profilinställningar, redigera sitt användarnamn, redigera sekretessinställningar och ta bort sitt konto ifall man vill.

I användarpanelen längst ner i appen finns en aviseringssida till vänster om profilen. Där ser man alla kommentarer och gillamarkeringar man fått på de videor man laddat upp. Där kan man också skicka privata direktmeddelanden till de användare som både följer en och som man följer tillbaka.

I mitten av användarpanelen finns ett plustecken där man kan spela in videor genom att använda Tiktoks kamera. Först väljer man musik till sitt videoklipp genom att trycka på ljud och sedan spelar man in klippet genom att hålla in en röd cirkel i nedre delen av kameran.

Efter att man spelat in videor kan man ladda upp dem privat så att endast ens följare kan se dem, man kan också ladda upp dem offentligt och då är det möjligt för vem som helst, även personer som inte har ett Tiktokkonto att se dem.

Socialt medium för korta personliga och komiska videor. Grundat: 2017 Köpte 2017 upp Musica.ly Grundare: Bytedance Vd: Zhang Yiming Antal aktiva användare per månad 2019: cirka 500 miljoner. Åldersgräns: 13 år Källa: Tiktok

Ladda ner Tiktok-appen till din smarttelefon. Tiktok kan endast användas som app och därmed inte på en dator.

Man behöver inte registrera sig för att se innehåll på Tiktok, men vill man själv ladda upp videor, gilla och interagera med andra användare kan man registrera sig genom att klicka på "jag"-symbolen. Tiktok kommer att be dig fylla i vissa personuppgifter som e-postadress, ålder och lösenord vid registreringen.

Skrolla igenom flödet och titta på videor. Gilla, kommentera och dela videor som du gillar.

Filma egna videor med Tiktokkameran och lägg till musik och effekter. Ladda sedan upp dem. Var noga med att ställa in sekretessen enligt om du vill att dina videor ska vara offentliga eller synliga endast för vissa användare.