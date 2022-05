Intresset för hemtest har lugnat sig – Keskochef: "I januari sålde vi över en miljon tester, nu har det stabiliserats till 600 000"

Har det gått ett tag sedan du senast köpte ett hemtest för corona? Det är du inte ensam om. Åtgången har minskat de senaste månaderna, visar HBL:s koll hos försäljare. Priserna har också sjunkit.

I december ekade hemtesthyllorna tomma i apoteken och affärerna. Nu, ett halvår senare, är läget annorlunda bekräftar försäljarna.

"Det har köpts betydligt färre test de senaste månaderna jämfört med i december-januari", säger Universitetsapotekets läkemedelschef Kati Vuorikallas.

Också hos Kesko, S-gruppen och Lidl har man märkt av liknande tendenser.

– Efterfrågan var stor i både december och januari. I januari sålde vi över en miljon tester men nu har det lugnat sig. Det är ändå fortfarande stora mängder som säljs och läget är stabilt. Vi räknar med att vi kommer sälja ungefär 600 000 test i maj, säger Harri Hovi som är chef för dagligvaruhandeln på Kesko.

Riikka Peltomäki på Lidls kommunikationsavdelning uppger också att man säljer tester i en stabil takt, även om efterfrågan avtagit efter piken som inträffade i början av året.

Försäljningschef Juhani Haara på S-gruppen säger att det förändrade smittläget syns i deras försäljningssiffror. "Under april sjönk efterfrågan till under hälften av januaris toppnivå", säger han.

Vid butikskedjan Normal uppger Lasse Lauridsen, chef för Finlandsavdelningen, att försäljningen minskat sedan rekommendationen om munskydd slopades.

Prisnivån har också förändrats. Innan regeringen avlägsnade mervärdesskatten (moms) från hemtesten kunde priset per test i värsta fall ligga på över sju euro. Nu är priserna för antigentesten betydligt lägre än så.

– Vid jul rådde det brist på hemtester men när tillgången förbättrades påverkade det också priserna. Också det faktum att staten kom emot och tog bort mervärdesskatten var centralt, säger Hovi på Kesko.

Just nu säljer Kesko sitt populäraste hemtest till kampanjpris och priset landar därför på under två euro per test.

Också hos S-gruppen har priserna dalat och nu kostar ett coronatest 2,85 euro enligt Haara. I Lidl ligger priset på 2,29 enligt Peltomäki.

"Testernas priser sjönk i januari på grund av mervärdesskatten och vi gjorde ytterligare en sänkning i mars", säger Peltomäki.

Hos Normal har också priserna sjunkit efter lagändringen. "Vi vill erbjuda våra kunder tester till ett rimligt pris. Just nu kostar de 2,50", uppger Lauridsen.

Hos Universitetsapoteket kostar ett Bosontest som innehåller ett antigentest just nu 3,90 euro i våra apotek och i vår webbutik ya.fi, säger Vuorikallas.

"Priserna har sjunkit också efter lagändringen tack vare att produktionsmängden ökat och tillgången förbättrats".

I Finland verkar antigentester som tas genom näsan vara populärast. Utöver dem säljer också en del av försäljarna salivtest.

Också antalet laboratorietest är färre nu jämfört med då testningen låg på toppnivåer. Det beror på att man för tillfället inte rekommenderar att till exempel personer som har lindriga symtom söker sig till laboratorietest, säger Carita Savolainen-Kopra, ledande sakkunnig på Institutet för hälsa och välfärd.

– Laboratorietest används för tillfället främst när det är frågan om allvarligare symtom eller personer som söker sjukhusvård, förklarar hon.