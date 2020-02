Internationellt jazzresidens startar i Helsingfors

Två internationellt högklassiga jazzartister kommer årligen att bjudas in till Helsingfors genom en ny form av internationell residensverksamhet, ett samarbete mellan Finlands Jazzförbund, ämnesgruppen för jazzmusik vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, UMO Helsinki Jazz Orchestra och Musikerförbundet. Residensperioden är 1–2 månader och verksamheten startar i augusti 2020. Först ut är trummisen, kompositören och meriterade läraren John Hollenbeck från USA. Våren 2021 bjuder man in basistkometen Linda May Han Oh, som också besöker Finland denna vår med sin egen kvartett. Arrangörerna hoppas verksamheten ska stärka det inhemska jazzfältets internationella profil och nätverk samt erbjuda en hållbar modell för nya kreativa möjligheter.