Pippi talar engelska i ny internationell spelfilm

Pippi Långstrump fyller 75 år 2020. Nu är det klart att en internationell spelfilm om "världens starkaste flicka" är på gång. – Fler barn ska därmed få uppleva Pippi Långstrump, säger Nils Nyman, vd för Astrid Lindgren Film.

Filmen, som ännu är i sin linda, är ett samarbete mellan Studiocanal, Heyday Films och Astrid Lindgren Company. De två förstnämnda företagen ligger bland annat bakom Paddington-filmerna. Heyday har också gjort filmer som Gravity, Once upon a time in Hollywood och Harry Potter.

– Det är oerhört roligt att det är klart. Vi ser mycket framemot att Pippi ska bli film igen. Det är längesen det blev en bra spelfilm av Pippi därför tycker vi det börjar bli hög tid, säger Nils Nyman, Astrid Lindgrens barnbarn och vd för Astrid Lindgren Film.

Den nya filmen blir, till skillnad från de klassiska om Pippi, på engelska.

– Vi vill nå en ännu större publik. Fler barn ska därmed få uppleva Pippi Långstrump, säger Nils Nyman.

Att det blir just Pippi Långstrump som får ny film beror på att hon är den Lindgren-figur som spritts mest över världen. Men Nyman antyder att andra av Astrid Lindgrens berättelser kan komma att filmatiseras på nytt.

– Vi har flera projekt på gång, säger han.

Producenter för filmen är David Heyman, Jeffrey Clifford och Rosie Alison.

– De ligger bakom några av de mest kritikerrosade barnfilmerna. Så ur det perspektivet har det goda förutsättningar för att bli bra, säger Maria Brander, filmkritiker på Expressen.

Men Brander pekar också på svårigheterna med nyfilmatiseringar av Lindgrens verk.

– Det är länge sedan man filmatiserade Astrid Lindgrens böcker. Och de som finns har verkligen blivit klassiker och kommit att definiera det som är Astrid Lindgren för många. Bara det är väl en svårighet. Samtidigt tyder det kanske på att det behövs uppdateringar, säger Maria Brander.

De tre första böckerna om Pippi Långstrump publicerades mellan 1945 och 1948. De har översatts till 77 språk och sålts i över 66 miljoner exemplar.

När filmen får premiär är oklart. Inga skådespelare har ännu offentliggjorts.