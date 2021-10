En av de senaste årens intressantaste realityserier där människor med autism dejtar är tillbaka med en andra säsong. Den lever inte upp till ettan, å andra sidan tittar man fortfarande gärna.

Till höjdpunkterna inom dejtningseriegenren hör fjolårets Love on the spectrum där personer på autismspektrumet söker kärleken. Nu är serien tillbaka med en andra säsong, inspelad under pandemin. Och...