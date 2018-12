Det borde finnas en måttstock för våra matprodukters klimatavtryck, ett index som hjälper oss att välja rätt.

Jens Berg skriver tankeväckande (HBL 29.11) om sina iakttagelser kring Black Friday. Om en köphysteri som på intet sätt går ihop med en hållbar utveckling. Hans text väcker ändå min oppositionslust. Han skriver "Konsumtionen i form av resor, prylar och oekologisk mat är de största bovarna". Resor – ja; prylar – ja. Men mat – mat är ju en av de få konsumtionsvaror vi inte kan vara utan.

Bergs tanke vilar på ordet oekologisk. Ekologiskt odlad mat är en produktionsform som följer ett visst regelverk kring bland annat gödsling och parasitbekämpning och som oftast sänker produktiviteten (kg mat/kvadratmeter), men höjer priset. Menar han att alla andra livsmedel är oekologiska? Analogt med termerna lagligt – olagligt.

I dagens läge lider över 800 miljoner människor av svält, en uppskattad miljard får undermålig näring. Världsbefolkningen väntas öka med minst tre miljarder under nästa generation. Mer än hälften av all odlingsmark används redan. Slutsatsen av dessa fakta är att vi måste öka livsmedelsproduktionen och ändra våra konsumtionsvanor. Frågan är hur många munnar mättas per hektar, inte sättet att odla utan resultatet av odlandet. Köttproduktion kräver stora resurser, över en tredjedel av all odlingsmark går till foderproduktion. Att äta mindre kött är klimatsmart, som Vilma Sandström visat i sin doktorsavhandling (HBL 4.12). Men också vegetarisk mat ger olika stora klimatavtryck. Det är skörd i produktmängd, inte i euro, som är det viktiga när vi ser till den globala livsmedelssäkerheten. Ekologisk sparris från Peru är inte bättre än "oekologisk" potatis från Sibbo.

Vi skall inte glömma att jordbruket är en viktig del i kolets kretslopp. Växtodling både binder koldioxid via fotosyntes, och avger koldioxid när odlingsmarken bearbetas. Med nya jordbruksmetoder och modern växtförädling kan mer och mer kol bindas i jordarna. Jordbruk blir en betydande kolsänka. En faktor att beakta för oss i matbutiken.

Det borde finnas en måttstock för våra matprodukters klimatavtryck, ett index som hjälper oss att välja rätt. I det borde alla faktorer komma med som markanvändning, produktivitet, arbetsinsatser, gödselproduktion och transporter. Tyvärr finns inget sådant. Ekologisk mot oekologisk hjälper inte, det ger bara information om sådant som gödsling och insekt- och sjukdomsbekämpning. Det är inte lätt att vara en ansvarsfull konsument. Till all lycka kommer man långt med sunt förnuft, äkta bondförnuft.

Svar Hans Söderlund skriver mycket klokt. Ett index på en matprodukts klimatavtryck skulle vara en innovation som hjälper oss konsumenter att välja mera klimatsmart.

I min text avsåg jag oekologisk i kontexten transport och frakt av mat. En väsentlig del av ett index på matens klimatavtryck skulle sannolikt bestå av de fossila bränslen som går åt till att transportera vår mat från producenterna till konsumenterna. Jag avsåg att vi i vår konsumtion generellt måste bli mer medvetna och bättre på att söka alternativ på närmare håll.