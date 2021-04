Jag hoppas på det godas dominans – också om jag tvivlar på dess seger.

Gunnar Högnäs är, sin vana trogen, insiktsfull i sin kommentar (HBL Debatt 14.4) till Sture Enbergs recension av Rutger Bregmans bok I grunden god.

Men är William Goldings bok Flugornas herre verkligen "på det sättet optimistisk, att dess synvinkel är 360 grader"? Vinkeln stämmer, men om jag minns den svartvita (ingen liknelse) filmversionens slutscen rätt så flög ett stridsplan vrålande över ön där en sjöofficer i klanderfri vit uniform räddade den skeppsbrutna pojken.

Har jag övertolkat bilden? Jag tar fram Capricorn Books upplaga från 1954, nio år efter världskriget.

Jag läser att Golding tjänade i Royal Navy under fem år, med stridserfarenhet som befälhavare på ett torpedfartyg som sänkte krigsskepp, u-båtar och flygplan.

I den not som avslutar "Lord of the Flies" skriver E.L. Epstein att "hela boken är symbolisk till sin natur, utom i slutscenen där det vuxna livet uppenbarar sig, värdigt och kapabelt, men i verkligheten insnärjt i samma ondska som barnens symboliska liv på ön". Och den räddande kryssaren kommer att jaga sina fiender lika obevekligt som pojkarna på ön jagade varandra.

Så är människan ond eller god? Inte ens 360 graders vidvinkel på dagens nyhetsrapportering ger något svar. Men jag hoppas, liksom Högnäs, på det godas dominans – också om jag tvivlar på dess seger.

Helsingfors