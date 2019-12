Instru Optiikkas vd: "Vi följer arbetslagstiftningen"

Optikerkedjans vd säger att ingen har blivit uppsagd på lagstridiga grunder.

Efter rapporteringen om optikerkedjan Instru Optiikkas hantering av sin personal går företaget nu ut med ett utlåtande. Enligt uppgifter från fackförbundet Erto kan en person ha sagts upp på ett lagstridigt sätt från Instru.

Enligt Instrus pressmeddelade har uppsägningen skett lagenligt.

– Jag har under dagen gått igenom bakgrunden till fallet som lyfts upp i medierna. Enligt mina uppgifter har uppsägningen skett i enlighet med arbetslagstiftningen, säger Instrus vd Pasi Anttila.

Den uppsagda arbetstagaren ska ha fått två varningar som hen struntat i. Man har enligt företaget gått igenom fallet sedan sommaren 2018. Företagshälsovården har också varit inblandad.

Under lördagen rapporterades det om fall där Instrus vd betett sig oskäligt mot personalen under flera utbildningar. Personalen ska ha delats in i olika färggrupper utifrån sin utvecklingspotential och en del ska ha blivit uppmanade att säga upp sig.