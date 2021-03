Institutet för hälsa och välfärd: 720 nya fall av covid-19 – incidensen högst på Åland

Coronaviruspandemin har inte ökat den totala dödligheten i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Fram till torsdagseftermiddagen hade 64 609 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland, enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd. Det är 720 fler än ett dygn tidigare. Covid-19 orsakas av coronaviruset.

Incidensen, det vill säga antalet smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 154,3. Incidensen är högst, 371,3, på Åland, där smittspridningen eskalerat under de senaste veckorna.

På onsdagen meddelade Ålands hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen att den variant av coronaviruset som spridits i och från Storbritannien konstaterats även på Åland.

Till och med den 5 mars hade totalt 1 295 fall av virusvarianter som skiljer sig från det ursprungliga coronaviruset konstaterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Av dessa gällde 1 223 fall den variant av coronaviruset som spridits i och från Storbritannien.

Fram till onsdagseftermiddagen hade 779 dödsfall som haft koppling till covid-19 rapporterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Över 95 procent av de döda som institutet har detaljerade hälsouppgifter om hade en eller flera kroniska sjukdomar. Coronaviruspandemin har inte ökat den totala dödligheten i Finland, meddelar institutet.

Institutet publicerar inte längre någon bedömning av hur många personer som tillfrisknat efter att ha insjuknat i covid-19.

På onsdagen vårdades 256 personer på sjukhus i Finland för covid-19, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Av dem fick 43 intensivvård.

Enligt institutets vaccinationsregister har 515 218 personer i Finland vaccinerats med åtminstone en dos coronavirusvaccin. De coronavirusvacciner som används i Finland ges i två doser.

Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte syns i registret.

På torsdagen hade totalt 945 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner lämnats in till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 312 som allvarliga anmälningar.

En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Anmälningarna baserar sig på anmälarens egna iakttagelser, och det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.