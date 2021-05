Den brittiske konstnären Tim Etchells verk dök upp på ett restaurangtak i Hagnäs för ett par veckor sedan. Tanken är att synliggöra scenkonstens pressade situation.

Det är svårt att undgå den brittiske konstnären Tim Etchells installation på Tokoistranden i Helsingfors. "The show must not go on" ("Föreställningen får inte fortsätta") står det i stora gula versale...