Inrikesminister Ohisalo: Stora frågor på bordet inför höstens budgetförhandlingar

De Gröna vill öka trycket i fråga om skatter, minskade utsläpp från transporter och minskade jordbruksutsläpp inför höstens budgetförhandlingar.

Enligt Maria Ohisalo, inrikesminister och partiordförande för De Gröna, har regeringen redan fattat hälften av de beslut om utsläppsminskningar som krävs för att uppnå målet om koldioxidneutralitet år 2035.

– Under höstens budgetförhandlingar måste vi ta rättvisa steg framåt i fråga om de återstående utsläppsminskningarna. Det finns ännu stora frågor på bordet exempelvis kopplade till skatter, minskade utsläpp från transporter och minskade jordbruksutsläpp. Regeringen har gett ett löfte om tillräckliga klimatåtgärder och det är nu dags att uppfylla dessa löften, sade Ohisalo under partidelegationens möte under lördagen.

Enligt Ohisalo får Finland heller inte upprepa tidigare misstag och spara på tjänster som i det långa loppet kan bidra till tillväxt och minskade utgifter.

Hon nämnde att de kommuner som skar ner mest på skolhälsovårdstjänsterna under 1990-talet senare under början av 2000-talet behövde mer specialiserade vårdtjänster för barn och unga.

Investeringar som är skadliga för miljön får inget stöd.

– Av samma anledning driver vi i kommunerna frågan om terapigaranti och bättre tillgång till psykologiska hälsovårdstjänster med låg tröskel. De kommer att minska illamående nu och bidra till besparingar i framtiden tack vare bättre arbetsförmåga, sade Ohisalo.

Flera av De Grönas talare kritiserade oppositionspartiet Sannfinländarna för att ha förhalat diskussionen om EU:s stödpaket, som pågått i riksdagen under den senaste veckan.

Enligt EU-parlamentariker Ville Niinistö (De Gröna) behöver Finland stödpaketet liksom Europa behöver investera i sin framtid.

– Vi fick reglerna för återhämtningspaketet förbättrade så att 38 procent ska riktas till klimatåtgärder och 20 procent till digitaliseringen. Investeringar som är skadliga för miljön får inget stöd.

Niinistö nämnde ny klimatteknologi som en möjlighet, även i fråga om utvecklingen inom kommunerna, staten och företagen.

– Vi kan välja om Finland ska vara pådrivande eller en åskådare när genombrottet och förändringen sker.