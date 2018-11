Thrillern Searching berättar sin historia via dator- och telefonskärmar. Den väcker tankar om spåren vi lämnar efter oss i sociala medier och på internet, och hur denna information kan utnyttjas.

Du får inte tag på din tonårsdotter. Hon svarar inte i telefon och har lämnat sin dator hemma. Ingen i skolan har sett henne, pianoläraren meddelar förvånat att hon slutade ta lektioner för ett halvår sedan och hennes klasskamrater skruvar lite obekvämt på sig och säger att de inte var så nära vänner egentligen. Något är fel, för du känner din dotter och hon skulle inte sticka utan att höra av sig.

Vad gör du för att få reda på vad som har hänt henne? Efter att ha ringt polisen kanske du öppnar hennes dator. Loggar in på Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr. Kontaktar vänner via Skype eller FaceTime. Går igenom hennes sökhistorik. Följer transaktioner via nätbanken. Läser igenom era gamla chattar och letar efter tecken. Gör en karta i Google Maps över var hon rört sig det senaste dygnet.

Detta är vad David Kim (John Cho) gör när hans dotter Margot (Michelle La) plötsligt försvinner. Han har levt i tron att han känner sin dotter, men ju mer han får veta desto tydligare blir det att moderns död två år tidigare har påverkat både Margot och deras relation mer än han kunnat och velat se.

På intrigfronten intet nytt, men vad som skiljer Searching från liknande kamp-mot-klockan-thrillers är att allt vi ser visas via dator- och telefonskärmar. Allt från de inledande familjefotografierna och kontakten med Margot och Davids bror Peter (Joseph Lee) till Davids samtal med konstapel Vick (Debra Messing) och kartläggandet av Margots digitala fotspår. Det är en gimmick såklart, men en som i imponerande stor utsträckning fungerar. Det känns varken forcerat eller klumpigt – snarare gör det en medveten om hur närvarande dessa skärmar är i ens egen vardag och hur snabbt en har vant sig vid dem.

Searching är dock inte intresserad av att moralisera eller leka varnande exempel. Den väcker i viss mån tankar om hur mycket spår vi lämnar efter oss via sociala medier och annan internetanvändning, och hur denna information kan utnyttjas, men det är spänningen som står i fokus. Den vänder och vrider sig, kastar ut falska ledtrådar och sidospår, manar en att uppmärksamt försöka sätta pusselbitarna på plats.

Det är lätt att fastna vid de tekniskt innovativa lösningarna, klippningen som sömlöst väver ihop berättelsen, men en stor del av jobbet görs även av John Cho, en skådespelare som ofta underskattas men som här får lite mer att sätta tänderna i. Han är filmens bultande hjärta, övertygande som hängiven men famlande far.

Mest imponerande är ändå att detta är Aneesh Chagantys långfilmsdebut. Han lyckas nästan ro det hela i land, men filmen hämmas av en upplösning som känns både långsökt och hafsig. Det är också här det visuella börjar halta, vilket bryter magin och sänker betyget.

Martina Moliis-Mellberg Reporter