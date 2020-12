Inhemskt dominerar i Spotifys årssammanfattning

Åtta av tio på listan över de mest spelade artisterna på Spotify i Sverige i år är svenska. I Finland är motsvarande siffra sex av tio, med tyngdpunkten på rapmusik.

Inhemskt toppar då Spotify informerar om årets topplistor. I Finland domineras den inhemska topplistan av finskspråkiga rapartister. JVG, Pyhimys, Cheek, Gettomasa och Elastinen har sällskap av pop-låtskrivaren Behm, som släppte sitt första album i år och har hela tre låtar (Hei rakas, Frida och Tivolit) bland de tio mest strömmade låtarna i Finland. Bland de utländska artister finländarna lyssnat mest på finns också Eminem och Juice WRLD. Mest strömmade låt i Finland är william (ft. Clever) med genombrottslåten Penelope.

Mest strömmade artist i Sverige i år är rapparen Dree Low, som släppt albumen Flawless 2 och Tunnelseende. På andra plats kommer Victor Leksell och på tredje plats Einár. Victor Leksells låt Svag har också slagit rekordet för flest strömningar av en svensk låt någonsin.

The Weeknd finns med på topplistan både i Sverige och Finland och placerar sig som nummer fem över mest strömmade artister i hela världen. Stora hitten Blinding lights är den mest strömmade låten i hela världen och skriven av svenskar.

– Max Martin och Oscar Holter är två av låtskrivarna. Det är en trend vi ser, att Sverige och Norden fortsätter att exportera musik till världen, säger Iman Hazheer, musikredaktör på Spotify till TT.

I mars slog coronapandemin till mot Europa och det har förändrat lyssningsvanorna för människor. På Spotify märker man det främst genom att tidpunkterna för när människor lyssnar på musik har ändrats.

– Det har inte varit samma toppar morgon och eftermiddag när folk pendlar till jobbet. Många har förmodligen inte haft samma vanor där de jobbar dagtid måndag till fredag och sedan lyssnar på musik på helgen. Det kan vi även se genom att Babblarnas vaggvisa tagit sig in på listan som den femte mest strömmade låten. Kanske har familjer umgåtts mer hemma och man har behövt något sövande för att kunna jobba undan lite, säger Iman Hazheer.

En annan aktuell världshändelse har varit Black Lives Matter-rörelsen, som givit eko även i Sverige och gjort avtryck på det svenska poddlyssnandet. Podden Raseriet av Amie Bramme Sey och Fanna Ndow Norrby har fått fler lyssnare, säger Spotifys podcastredaktör Paulo Saka.

– Väldigt många poddare tog sig an ämnet på olika sätt. Just Raseriet syntes mycket i media i samband med protesterna och förklarade varför man pratar om Black Lives Matter. Överlag har människor lyssnat mer på nyhetspoddar och vetenskapspoddar. Sedan har även vardagspoddarna, som ger en tillflykt från omvärlden, varit populära, samtidigt som genren komedi har växt sig större, säger han.

I Finland ligger kriminalpodden Jäljillä i topp, åtföljd av POKS med Sita Salminen och Veronica Verho samt Auta Antti med Antti Holma. Hela världens poddlista toppas av The Joe Rogan Experience, Ted Talks Daily och The New York Times The Daily.