Sverige, Norge och Danmark tog sig på torsdagskvällen vidare till final i Eurovision Song Contest. Det betyder att fyra nordiska länder är i final på lördag – Finlands Saara Aalto gick vidare i tisdags.

Dessa bidrag gick vidare från den andra semifinalen:

Serbien – Sanja Ilić & Balkanika: "Nova deca"

Moldavien – DoReDos: "My lucky day"

Ungern – Aws: "Viszlát nyár"

Ukraina – Melovin: "Under the ladder"

Sverige – Benjamin Ingrosso: "Dance you off"

Australien – Jessica Mauboy: "We got love"

Alexander Rybak: "That's how you write a song"

Danmark – Rasmussen: "Higher ground"

Slovenien – Lea Sirk: "Hvala, ne"

Nederländerna – Waylon: "Outlaw in 'em"

HBL–TT