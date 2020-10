Inget tidigt vaccin till jultomten i USA – "kan ha ljugit lite för tomten"

Tomten, hans fru och nissarna lovades en julklapp i form av ett tidigt vaccin mot covid-19. Men nu har planen – som var del av en federal marknadsföringskampanj i USA – skrotats.

Julen närmar sig med stormsteg samtidigt som coronaviruset har kopplat greppet om USA. Och för att få hjälp att marknadsföra ett vaccin fanns en tanke hos det federala hälsodepartementet att ta hjälp av reklampelare av en mer ovanlig sort: Människor som klär ut sig till jultomte, tomtemor eller nisse.

Tomtepersonal skulle kunna få en tidig julklapp i form av tillgång till ett covidvaccin tidigare än resten av allmänheten. I utbyte skulle de ingå i en kampanj som skulle kosta skattebetalarna 250 miljoner dollar, bekräftar hälsoministeriet för The New York Times.

Också andra kändisar skulle rekryteras för att uppmuntra amerikaner att ta en spruta när ett vaccin väl är godkänt – vilket ännu inte har hänt. Demokrater har kritiserat att skattepengar skulle gå till "en politisk propagandakampanj förklädd till en folkhälsoinsats" eftersom förhoppningen var att lansera reklamen före valet i november.

Men nu har tomteplanen skrotas och resten av kampanjen ska granskas, uppger hälsoministeriet för amerikanska medier.

Bakom idén om tomtesamarbetet stod den högt uppsatte tjänstemannen Michael Caputo som sjukskrevs kort efter det att han förra månaden på Facebook anklagade forskare kopplade till regeringen för att aktivt motarbeta president Donald Trump.

Hälsominister Alex Azar har inte haft någon kännedom om hur diskussionerna har gått eller vem Caputo har kontaktat, enligt en talesperson för hälsodepartementet.

The Wall Street Journal skriver att Caputo i augusti ringde The Fraternal Order of Real Bearded Santas, en organisation för män som ser ut som jultomten. Under telefonsamtalet ställdes frågan om huruvida organisationens medlemmar skulle kunna tänka sig att vara med i kampanjen.

I en inspelning, som tidningen har tagit del av, framgår att ordförande Ric Erwin entusiastiskt tackar ja.

– Om inte du och dina kollegor kan anses vara "absolut nödvändig personal" så vet jag inte vilka som är det, säger Caputo.

– Ho! Ho! Ho! svarar Erwin glatt.

Enligt Erwin var nästan hundra tomtar villiga att delta i vaccinationskampanjen och han hävdar att de hade blivit lovade en färdig plan i mitten av september. Men nu väntar sannolikt en jul utan ett färdigt vaccin och därmed inställda framträdanden i rödvit kostym.

– De kan ha ljugit lite för tomten, konstaterar Erwin i The Wall Street Journal.