Endast brevet som riktades till bankens vd Mikko Ayub och till bankens chef för rådgivning för privatkunder den 18 mars ledde till betalning av kostnaderna.

Helge Hindström gav ett bra exempel på Aktia banks likgiltighet mot småspararen i sin insändare (HBL 27.7). Skrivandet och det formella "vi beklagar"-svaret från banken påminde oss om vår egen erfarenhet i vår.

Min svåger dog i november 2019. Eftersom min syster fysiskt är funktionshindrad (sju ryggoperationer, bara ena ögat kan se och så vidare), försökte jag hjälpa henne att få begravningskostnaderna betalda – i enlighet med betalningsavtalet med banken – från parets gemensamma konto de haft i femtio år, men utan resultat!

Bouppteckningen levererades till Aktia i början av februari, den godkändes av banken, uppdelningen och arvet genomfördes och dödsboet upphörde. De få penningmedlen konstaterades i avyttringshandling och arvboken att tillhöra min syster för att betala räkningarna och den gamla bilen till parets son, som gjordes till ett separat överlåtelsebrev. Det fanns ingen annan egendom i boet.

Begravningskostnaderna blev obetalda i cirka fyra månader. De ackumulerade förseningskostnaderna ökade de små räkningarna över det faktiska kapitalet. Bankens kostnader för kontohantering och senioravgift uppgick till 95 euro.

Under denna tid behandlades vårt ärende av flera tjänstemän på Aktia både personligt, elektroniskt och per telefon. Vi ringde otaliga telefonsamtal. I samband med köandet i telefonen hade vi sex gånger möjlighet att be banken ringa tillbaka, av vilka bara ett förverkligades. Endast brevet som riktades till bankens vd Mikko Ayub och till bankens chef för rådgivning för privatkunder den 18 mars ledde till betalning av kostnaderna. Vår erfarenhet liknar väl Helge Hindströms erfarenhet – Aktia bryr sig inte om sina små kunder! Kundrelationen avslutades och kontot lika väl. Vi har aldrig fått svar på våra brev.

vicehäradshövding Helsingfors