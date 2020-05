Inget FSOM 2020 – IF Åland står värd för mästerskapet nästa år

Det blir inget FSOM i sommar. Mästerskapen som skulle arrangeras i början av augusti flyttas till nästa sommar på grund av coronapandemin.

Finlands Svenska Orienteringsförbund (FSO) meddelade på tisdagen att årets upplaga av FSOM (Finlandssvenska orienteringsmästerskapen) ställs in. Mästerskapen, som enligt planerna skulle arrangeras 7–9 augusti på Åland, skjuts fram till sommaren 2021.

Publikevenemang på över 500 personer är förbjudna i Finland fram till 31 juli och det finns inga garantier för att restriktionerna skulle lättas. FSO räknar med att FSOM samlar cirka 800 personer vilket gör tävlingarna omöjliga att genomföra i sin normala form under rådande restriktioner.

"FSOM är hela finlandssvenska orienteringens gemensamma höjdpunkt, ett stympat eller begränsat mästerskap skall inte ordnas", säger Wilhelm Stenbacka, grenchef för FSO i ett pressmeddelande.

Ett mästerskap på Åland hade krävt många långa resor med bil, buss, tåg och båt samt inkvartering. Det hade ökat risken för att coronaviruset smittas och sprids.

"Det är på vårt gemensamma ansvar att prioritera hälsa och säkerhet samt agera ansvarsfullt. I dagsläget ser det inte förnuftigt ut att ordna ett evenemang där hundratals personer åker från fastlandet till Åland över en intensiv helg med hård tävling och omfattande umgänge", säger Stenbacka.

FSOM kommer att arrangeras av IF Åland 6–8 augusti 2021. 2022 är IF Femman arrangör medan OK Raseborg arrangerar mästerskapet 2023.